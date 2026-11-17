1134721.1.260.149.20261117150229 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el acto por el ‘Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la dictadura’, en el Auditorio Nacional de Música, a 17 de noviembre de 2026 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido este martes de que "el fascismo teme a las ideas", la "libertad" y los "derechos del pueblo" y ha pedido "no subestimarlo".

"El fascismo teme a las ideas y jamás hay que subestimar ese miedo. Ese miedo a la libertad del pueblo es lo que siempre ha movido al totalitarismo. Es ese miedo a los derechos del pueblo, sobre todo a los derechos de las mujeres, lo que les hace salir de sus cavernas", ha expresado Torres en el acto por el Día del Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura celebrado en el Auditorio Nacional tras quedar aplazada su anterior convocatoria por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

En el evento, que ha estado presentado por la periodista Gabriela Cañas, se han entregado las declaraciones de Reconocimiento y Reparación a las víctimas, de la mano del ministro Ángel Víctor Torres y del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Torres ha reivindicado así la importancia de estos reconocimientos para "cerrar las heridas" y "suturar la incertidumbre", al tiempo que ha puesto en valor a quienes "tejieron el tapiz" de la democracia, personas que, según ha señalado, dieron pasos hacia el futuro y que fueron condenadas al silencio y al anonimato.

En ese sentido, el ministro ha advertido de que "el arte y el pensamiento libre son los primeros en caer cuando el totalitarismo amenaza la democracia" y ha asegurado que las personas homenajeadas "constituyen el ADN de nuestra maravillosa democracia".

"LA MEMORIA ES DE TODOS Y AHÍ NOS ENCONTRAMOS"

Por su parte, en nombre de los homenajeados ha intervenido la Julia Hidalgo, exdirigente del PCE e IU que tuvo que exiliarse, quién ha reivindicado que "la memoria es de todos". "Queremos recordar una y mil veces la lucha contra la Guerra y la Dictadura", ha expresado Hidalgo, quien también ha reivindicado el papel de los movimientos obreros, estudiantiles, culturales y vecinales durante la Transición.

En este sentido, Hidalgo ha destacado también el papel de las mujeres en la resistencia contra el fascismo y ha urgido a la necesidad de recuperar los nombres de aquellas que permanecieron en el anonimato. "Como esto va a seguir pese a quien le pese, vamos a ponerle nombre a todas esas mujeres anónimas", ha exclamado Hidalgo.