Torró asegura que hay informes de la UCO que no comparte y califica de "juicio político" la causa contra Begoña Gómez

Archivo - Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE. - PSOE / EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, ha asegurado que no entiende "determinados procesos" judiciales ni "algunas actuaciones" que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) recoge en los informes de las distintas causas judiciales que afectan a la formación progresista, y ha calificado de "juicio político" la investigación contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Yo quiero discrepar de algunos de los procesos que estamos viendo últimamente y creo que también el Estado de Derecho permite la discrepancia en muchos de los procesos judiciales", ha insistido Torró en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

La número tres del PSOE también ha incidido en que confía y respeta "mucho" en la Justicia y el "sistema judicial que tenemos" porque "además es garantista".

En este sentido, ha afirmado no tener "ninguna duda" de que la justicia "hablará" sobre "todo lo que tiene que ver con la familia del presidente". Sin embargo, ha rechazado que haya indicio alguno en la investigación contra Begoña Gómez, mujer del jefe del Ejecutivo.

Torró ha aseverado que "todos estamos viendo" cómo "están yendo" estos procesos y se ha reafirmado en que, a su juicio, "no hay delito" ni "causa judicial", sino un "juicio político". "Begoña es una persona inocente y además admiro de verdad la fortaleza y la templanza que está teniendo", ha zanjado.