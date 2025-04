Tragsa ve "asqueroso" que una expareja de Ábalos no acudiera a su puesto y recalca que era para un encargo de Adif

Dice no conocer ni haberse reunido con el exministro o con Koldo García y niega haber recibido instrucción para contratarla

El presidente del grupo público empresarial Tragsa, Jesús Casas, ha calificado como "absolutamente asqueroso" que una expareja del exministro José Luis Ábalos no fuera presencialmente a su puesto de trabajo, ya que "no fichó", y ha incidido en que fue contratada para un encargo de Adif, que era quien controlaba si iba o no.

Desde el Senado, Casas se ha mostrado "muy enfadado" con la situación, de la que se enteró --ha dicho-- por la prensa. "Es lamentable para la imagen de esta empresa. Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso porque, evidentemente, genera una sombra de duda sobre todos", ha reconocido este miércoles al comparecer en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'.

Casas ha señalado que hay una investigación abierta en el Grupo Tragsa sobre esa contratación que, por el momento, ha constatado que esa mujer "no fichó", aunque hay "documentos firmados que aseverarían que sí ha hecho sus horas de trabajo", una "contradicción" para lo que no existe "en el expediente la justificación que lo motive".

El alto cargo ha dicho que no iba a "descargar responsabilidades" en otros y ha admitido que lo sucedido no le exime de responsabilidad, aunque ha subrayado que "la verdad es la que es". "Y es que esta contratación se deriva de un encargo de Adif" para unos puestos de apoyo técnico y administrativo en el que Tragsa selecciona los perfiles de varias personas que "pone a su disposición".

"Y, en consecuencia, la responsabilidad del trabajo diario está en el marco donde se produce ese trabajo, que es en Adif", ha señalado, un día después de que el director de Tragsatec, Juan Pablo González, integrada en Tragsa, asegurara en el Senado que la compañía pública ferroviaria les comunicaba mensualmente que la mujer iba a trabajar.

Casas ha asegurado que no conoce personalmente al exministro José Luis Ábalos ni al que era su asesor, Koldo García, y que tampoco se ha reunido con ellos, a la vez que ha recalcado que "no" ha recibido ninguna instrucción "para contratar expresamente a una persona"

"En el tiempo que yo estoy en el grupo, mi planteamiento es muy sencillo, que aquí todo el mundo entra por un proceso selectivo, todos", ha defendido, antes de señalar que si pasara eso, lo que haría sería remitir al interesado a la página web donde aparecen las vacantes.

