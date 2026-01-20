Traslada en helicóptero muestras de ADN de familiares de víctimas del accidente para su análisis posterior en Madrid

1044099.1.260.149.20260120120550 Agente de Criminalística de la Guardia Civil en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) - GUARDIA CIVIL

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha empezado a trasladar en helicóptero las diferentes muestras de ADN aportadas por familiares directos del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), con vistas a su posterior análisis en el laboratorio de Criminalística del instituto armado en Madrid.

Las primeras muestras de ADN de familiares directos se han recogido en los puntos habilitados en Huelva, Málaga y Sevilla, según ha detallado la Guardia Civil. También ha habilitado otros puntos similares en Córdoba y Madrid.

Estas muestras, que servirán para identificar a las víctimas de un accidente que deja un balance de 41 fallecidos, se han trasladado en el helicóptero del Servicio Aéreo hasta Córdoba, donde luego se remitirán todas conjuntas al laboratorio de Criminalística en Madrid para su cotejo.

PRUEBAS EN LA 'ZONA CERO'

En paralelo, las pruebas en la 'zona cero' para determinar las causas del accidente las está recopilando desde el primer momento el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística de la Guardia Civil, en coordinación con el juzgado de Montoro que estaba de guardia cuando ocurrió el accidente.

El informe preliminar y las conclusiones dependerán del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes en España.