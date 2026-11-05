Tres detenidos en Ceuta por favorecer inmigración irregular y por agresión sexual con presunta sumisión química

1131210.1.260.149.20261105124424 La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a tres individuos como presuntos integrantes de un entramado criminal dedicado por favorecer la inmigración irregular y ha localizado a diez personas que ocultaban hacinadas en una vivienda del barrio del Príncipe, - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a tres individuos como presuntos integrantes de un entramado criminal dedicado por favorecer la inmigración irregular y ha localizado a diez personas que se ocultaban hacinadas en una vivienda del barrio del Príncipe, de los cuales, una de ellas ha denunciado que fue agredida sexualmente bajo sumisión química.

Entre los inmigrantes encontrados en el piso del Príncipe cuatro de ellos eran menores y, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, una mujer que también se encontraba recluida en la vivienda ha denunciado ser víctima de agresión sexual habiendo sido sometida a sumisión química por uno de los arrestados durante su estancia en el inmueble.

La investigación arrancó en el marco del dispositivo policial desplegado en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio, que llevó al Gobierno a declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional.

Los agentes tuvieron conocimiento de la situación de dos hermanos, un hombre y una mujer, que habían accedido a territorio nacional el 30 de julio y estaban alojados a cambio de dinero en esa vivienda, junto a otras personas en situación irregular.

Esto permitió recabar sus testimonios, en los que la mujer relató que había sido víctima de una agresión sexual bajo sumisión química, mientras que su hermano aseguró que había permanecido retenido contra su voluntad en el inmueble y que había sufrido continuas amenazas.

ENTRADA Y REGISTRO

En la madrugada del miércoles 4 de noviembre, los agentes entraron en la vivienda de la Barriada Príncipe Alfonso, identificada como lugar de residencia y control del entramado. Allí detuvieron al presunto líder del grupo, al que se atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, detención ilegal, amenazas, coacciones y agresión sexual.

DETENCIÓN ILEGAL Y COACCIONES PARA IMPONER DISCIPLINA EN LA CASA

Otros dos integrantes fueron arrestados como presuntos autores de pertenencia a grupo criminal, detención ilegal y coacciones, por imponer "con violencia y medios coercitivos" la disciplina en la casa.

En el interior fueron localizados 10 extranjeros, cuatro de ellos menores, "confinados en condiciones de extremo hacinamiento y precariedad", según detalla la Policía. Fueron trasladados de inmediato al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde se activaron los mecanismos de asistencia y se les tomó declaración.

UN GARROTE Y RESTOS DE SEDANTES

Además, los agentes intervinieron dentro del inmueble un garrote de madera de grandes dimensiones y un recipiente de vidrio con restos de comprimidos de un medicamento con efectos sedantes. La Policía señala que este último hallazgo es relevante por su relación con la hipótesis de una posible sumisión química.

En la investigación han participado plantillas policiales de la costa andaluza y de los servicios centrales, en coordinación con la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes.

La operación sigue abierta, los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial y no se descartan nuevas detenciones.