Tres detenidos por la presunta venta fraudulenta de chalés de lujo en Mallorca vinculados a un empresario ruso

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su relación con la supuesta venta fraudulenta de varios chalés de lujo en Mallorca vinculados con un oligarca ruso sancionado por la Unión Europea tras la guerra de Ucrania, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Se trata de una operación que investiga el cambio de propiedad de cinco viviendas de lujo en Calvià que Nikolai Kolesov, un empresario ruso al que se considera cercado al presidente Vladimir Putin, habría puesto a nombre de varios familiares para sortear las sanciones por la invasión de Ucrania.

Los detenidos son dos empleados de una inmobiliaria y una abogada, según detallan las citadas fuentes conocedoras de la investigación por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, entre otros delitos.

El nombre de Nikolai Kolesov está bajo el radar de las autoridades españolas después de que en junio de 2025 se publicara una investigación de la Fundación Anticorrupción que aseguraba haber localizado cinco mansiones en Mallorca supuestamente propiedad de este empresario ruso.