Tres heridos, uno de ellos grave, tras la colisión de dos motos cerca de Losar de la Vera (Cáceres)

Archivo - Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. - ALCER - Archivo

PLASENCIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, una de ellas en estado grave, tras la colisión de dos motos en la EX-203 cerca de Losar de la Vera (Cáceres).

Según informa el 112, en torno a las 17,47 horas de este pasado viernes el centro de emergencias recibió una llamada informando de un accidente de tráfico consistente en una colisión entre dos motos en el punto kilométrico 53 de la EX-203.

Como resultado, tres personas resultaron heridas y fueron trasladas al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres): un varón de 51 años, en estado grave con politraumatismo; otro varón de 59 años y una mujer de 61 años, los dos en estado "menos grave" y con traumatismos.

Hasta el lugar, se desplazaron medios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Losar de la Vera; una ambulancia de soporte vital básico (SVB); una unidad medicalizada de emergencias (UME), todo ello del Servicio Extremeño de Salud (SES); la unidad de Jaraíz de la Vera de Cruz Roja; efectivos de la Guardia Civil en servicio; y un equipo de emergencia en carretera de la Junta de Extremadura.