Trias se despide del Ayuntamiento de Barcelona agradecido: "Hoy no os diré que os den"

Rull, Turull, Borràs y Batet lo acompañan en el pleno



BARCELONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona y exalcalde, Xavier Trias, se ha despedido este viernes del pleno del Consistorio, del que deja de ser concejal, y ha dicho que lo hace agradecido por todos los años de trayectoria en política municipal: "Hoy no os diré que os den".

Trias ha hecho su discurso de despedida al finalizar el pleno tras un año desde que se presentó a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, en las que, pese a ganarlas, no pudo volver a gobernar, puesto que BComú y PP invistieron alcalde al socialista Jaume Collboni con sus votos.

Durante este año, el exalcalde ha reiterado que no se quedaría en el Ayuntamiento y ha pospuesto su marcha varias veces condicionado por el contexto político catalán y el de su partido.

"No tiene sentido mi continuidad. Tiene toda la lógica que me vaya. No se quiere ni se ha querido nuestra colaboración dentro del gobierno. Lo he intentado de todas las maneras", ha afirmado Trias, que ha insistido en que no tiene intención de volver a ser candidato en 2027.

Por eso ha dicho que "toca hacer un paso al lado y dar paso a los nuevos liderazgos": de hecho, ha confirmado que el actual portavoz del grupo, Jordi Martí, será el presidente, y que la actual portavoz adjunta, Neus Munté, será la portavoz.

SIN "REPROCHES"

Trias ha afirmado que no quería hacer una intervención "de reproches" y que quería dar las gracias de todo corazón: a trabajadores municipales y compañeros de su partido, pasando por los concejales del resto de partidos del Ayuntamiento y a familiares, presentes en el pleno.

En concreto le han acompañado su mujer y sus hijos, y el presidente del Parlament, Josep Rull; la presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretario general de Junts, Jordi Turull; y el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet.

A ellos les ha agradecido que le dieran fuerza y apoyo para presentarse y su actitud y planteamiento ante su relevo: "Han hecho las cosas fáciles y estoy contentísimo".

También ha dicho que no podría haberse vuelto a presentar de nuevo para ser alcalde "sin el apoyo de una persona importantísima y que hoy no puede estar aquí que es el presidente Carles Puigdemont", a quien ha dicho que le hubiera gustado recibirle como concejal.

"ME HE SENTIDO QUERIDO"

"Entre todos se ha conseguido que yo aquí me sienta bien. Me he sentido querido", ha expresado Trias, que ha reconocido que él no pensaba marcharse del Ayuntamiento hasta dentro de tres años después de ser alcalde por segunda vez.

Ha remarcado que, pese a momentos difíciles, se lleva amistades y colaboradores de todos los partidos, y ha mencionado a los exalcaldes Joan Clos y Jordi Hereu, al expresidente de ERC en el consistorio, Ernest Maragall, de quien ha dicho que para él es "un caballero".

RECONOCIMIENTO A COLLBONI Y COLAU

Ha destacado la actitud positiva hacia él y hacia su grupo municipal "incluso de Jaume Collboni", a quien ha dado las gracias por mantener buenas formas, y también ha bromeado con que le empieza a pasar una cosa peligrosa, ha dicho textualmente, porque tiene simpatía y afecto por la exalcaldesa Ada Colau.

"Me voy contento y agradecido. No quiero dar lecciones a nadie pero siempre que me necesiten que sepan que podrán contar conmigo", ha expresado añadiendo que ha sido feliz y que se lo ha pasado bien.