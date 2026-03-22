El Tribunal de Cuentas acoge mañana una cita de alto nivel sobre la relevancia de la independencia en la fiscalización

Imagen de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas celebrará este lunes y martes en Madrid un encuentro de alto nivel titulado 'Control externo e independencia', una cita que reunirá a representantes institucionales, organismos internacionales, ámbito académico y responsables del control público para analizar el papel de la independencia en la fiscalización de los recursos públicos.

La cita, organizada por el Tribunal de Cuentas en colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI (IDI) y con el apoyo de la Fundación Ortega-Marañón, dará comienzo a las 09.00 horas con la intervención de la presidenta del organismo fiscalizador, Enriqueta Chicano. La clausura, por su parte, correrá a cargo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En un contexto en el que la independencia de las instituciones de supervisión ocupa un lugar cada vez más relevante en los debates sobre calidad institucional y buen gobierno, este encuentro pretende servir como espacio de diálogo y análisis sobre su alcance, implicaciones y evolución.

REPRESENTACIÓN DEL FMI, BM Y OCDE

A lo largo de las dos jornadas participarán en este encuentro representantes de tribunales de cuentas de Italia, Portugal y España, así como de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial o la OCDE, junto a académicos, responsables autonómicos de control externo y representantes del ámbito parlamentario. También está prevista la participación del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

El programa abordará la independencia del control externo desde una perspectiva institucional, jurídica, histórica y comparada, e incluirá paneles de experiencias internacionales y sesiones centradas en los retos actuales del sector.

El objetivo del encuentro es avanzar en la reflexión sobre la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores, fomentar el intercambio de conocimientos y contribuir a la identificación de buenas prácticas que refuercen su papel en los sistemas de rendición de cuentas. También se busca facilitar el diálogo entre instituciones de control y sus interlocutores en un entorno de cooperación.