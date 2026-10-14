El Tribunal de Cuentas aplica la amnistía a Puigdemont y todos los encausados en el caso de los gastos del 'procés'

1125197.1.260.149.20261014112151 El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, realiza una declaración institucional, a 6 de octubre de 2026, en Waterloo (Bélgica). - Belga - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha decidido aplicar la ley de amnistía al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el resto de encausados en el caso que seguía sobre el presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del 'procés'.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el órgano fiscalizador señala que "no ha resultado acreditado" que esos gastos del proceso independentista catalán se realizaran con fondos públicos provenientes del presupuesto de la Unión Europea.

Por ello, declara que procede aplicar la medida de gracia y absolver a todos los encausados, a la vez que ordena levantar las medidas cautelares adoptadas en la fase de actuaciones previas.

El Tribunal de Cuentas tenía encausados a Puigdemont, el también expresidente Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y exconsejeros como Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig, entre otros.

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