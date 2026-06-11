Tribunal de Cuentas multa a dos partidos locales por superar el tope de gasto en las municipales de 2023

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal de Cuentas - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha acordado imponer sendas sanciones a los partidos locales Compromiso con El Saucejo (Sevilla) y Somos x Nava del Rey (Valladolid) por superar sus límites máximos de gasto en las elecciones municipales de 2023.

En ambos caso se considera una infracción muy grave de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos por haber superado los límites máximos de gastos en las elecciones municipales, incumpliendo el artículo 193.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Según el listado del Tribunal de Cuentas recogido por Europa Press, al partido de Navas del Rey, del que no consta NIF, se le aplica una multa de 5.378,26 euros, mientras que a los sevillanos de Compromis con El Saucejo le imponen un sanción 2.599,03 euros, una vez aplicada la rebaja que permite la reciente reforma legal.

Las resoluciones adoptadas por el Pleno de la institución son susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.9 de la citada Ley.