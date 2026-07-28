Tribunal de Cuentas traslada a la Sección de Enjuiciamiento una denuncia por la contratación del hermano de Sánchez

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha dado traslado a su Sección de Enjuiciamiento la denuncia presentada por la asociación Iustitia Europa que denunciaba a la Diputación de Badajoz tras la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación administrativa por la plaza que se le concedió de manera irregular, según la sentencia, en la institución provincial pacense.

Así lo ha comunicado el Tribunal de Cuentas en un escrito, recogido por Europa Press, en el que da cuenta de que se ha recibido el escrito y documentación remitidos por Iustitia Europa "por el que por el que se denuncia una presunta responsabilidad contable derivada de los hechos recogidos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz" que condenó a David Sánchez.

De este modo, el órgano fiscalizador comunica a la asociación se ha dado traslado de los mismos a la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal "para que, si procede, se les dé la tramitación".

Además de Iustitia Europa, también denunciaron estos hechos al Tribunal de cuentas PP, Vox y Hazte Oír. Vox quiere que se pida "información y documentación adicional acreditativa de las cantidades efectivamente abonadas" por los contratos llevados a juicio, "incluyendo hasta la fecha actual, así como de las personas que autorizaron, ordenaron y fiscalizaron dichos pagos".

La formación de Santiago Abascal señala que hay "indicios racionales" de que las cantidades abonadas por la Diputación de Badajoz al hermano de Sánchez con cargo a fondos públicos ascendieron a 280.845,63 euros entre 2017 y 2024.

El PP quiere que se requiera a la Diputación de Badajoz para que entregue expedientes de creación, provisión y modificación de los puestos de Sánchez y Carrero, contratos, nóminas o indemnizaciones, y que detalle los medios puestos a su disposición.

También interesa que se practique liquidación provisional del alcance y que la investigación se extienda a los perceptores y a los gestores identificados, así como "a cualesquiera otros intervinientes que resulten de la instrucción, depurando las responsabilidades contables directas y subsidiarias".