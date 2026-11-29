El presidente estadounidense, Donald Trump - Matt Kaminsky/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha felicitado de que el presidente del Gobierno y candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, ha ya perdido en las elecciones celebradas este domingo, subrayando que ha hecho "un trabajo terrible" durante su mandato.

Así se ha pronunciado Trump después de que un periodista le haya preguntado si se ha enterado del resultado de las elecciones en España y le haya informado de que Sánchez había perdido, aunque el escrutinio aún no se había completado.

"¿Pedro Sánchez ha perdido?", ha respondido al reportero. "Oh, eso es bueno. Ha hecho un trabajo terrible. Se merece perder", ha sostenido el mandatario estadounidense, que ya en el pasado se ha mostrado muy crítico con el presidente español, en particular por su negativa a destinar el 5% del PIB a defensa.

"¿Pedro Sánchez perdió?", ha insistido Trump, que no parecía dar crédito a lo que le estaban diciendo. "Es una noticia magnífica", ha remachado.