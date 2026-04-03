El TS confirma la condena a un sargento por comentarios vejatorios: "Tus compañeros te van a hacer un bukake"

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. En imagen de archivo. - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de un año de prisión a un sargento del Ejército de Tierra por comentarios vejatorios y humillantes de índole sexual como: "Tus compañeros te van hacer un bukake".

En una sentencia de la Sala de lo Militar recogida por Europa Press, el TS desestima el recurso de casación interpuesto por el sargento y avala la pena, que incluye la suspensión de empleo militar y de empleo o cargo público durante el tiempo de la condena, impuesta por del Tribunal Militar Territorial Tercero.

Los magistrados señalan que el sargento había cuestionado ante los compañeros de la soldado su "identidad sexual" y "sus posibles gustos y prácticas sexuales".

El primer comentario por el que fue condenado tuvo lugar cuando el sargento le dijo a la militar: "Sube al camión que tus compañeros te van a hacer un bukake", al finalizar un ejercicio de tiro.

El segundo episodio se produjo después de que la soldado se hubiera rapado la nuca y su superior le dijera que "si se había vuelto lesbiana y que si ahora utilizaba los penes de goma".

El alto tribunal recoge que ambos comentarios se hicieron en voz alta y en presencia de terceros, por lo que suscitaron a la víctima un "sentimiento de menosprecio y de humillación".

"GRAVES INJURIAS" DE CARÁCTER "HUMILLANTE"

El TS asegura que se trata de "graves injurias" con "explícita connotación sexual" y un "carácter objetivamente humillante".

Asimismo, señala que los comentarios del sargento "son objetivamente ofensivos y vejatorios" y "provocan inevitablemente en los oyentes de los mismos la representación mental de las escenas", por lo que causan "la humillación y vergüenza pública de la soldado".

La militar "no lo pasó bien en la unidad, cada vez estaba más deprimida y estaba muy quemada", asevera el alto tribunal, que señala que la denunciante acudió al psicólogo de la unidad en alguna ocasión e informó a un capitán de sus problemas en el escuadrón.

En 2021, según la sentencia, la soldado estuvo de baja médica durante un mes por ansiedad provocada por la tensión en la unidad, pese a que ya no estaba bajo el mando del sargento acusado.

TONO DE "FAMILIARIDAD INTENSA"

La sentencia recoge que el sargento ejercía el mando con sus subordinados "con una familiaridad más intensa que en la mayoría de las ocasiones" y que permitía que le llamaran "calvo o gordo", a la vez que empleaba apelativos con los soldados como "Hobbit o enano" a uno que era de baja estatura, "capataz" a uno porque "se parecía físicamente a un personaje de la película de animación 'Toy Story'", o "cabrón" .

Asimismo, el condenado les decía que "si les molestaba que se lo dijeran, si bien a ellos no parecía molestarle", según se lee en la sentencia, aunque el TS señala que "el sargento se tomaba confianzas que en ocasiones le llevaban a hacer comentarios hirientes de la gente".