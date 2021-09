Turull descarta que Junts salga del Govern y mantiene su propuesta para futuras reuniones de la mesa

Artadi no ve tocado el Govern pero sí la Mesa, que cree de partidos y no de Gobiernos", y asegura que Aragonés solo representó a ERC

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Junts, Jordi Turull, ha descartado este jueves que el partido salga del Govern de Pere Aragonès por las discrepancias sobre la mesa de diálogo con el Gobierno central --en la que no participó Junts--, y ha asegurado que el partido mantiene su propuesta de nombres para futuros encuentros.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha defendido que lo que se aborda en la mesa de diálogo no son asuntos que afecten directamente al Govern y, preguntado por si cree que este ejecutivo gobernará cuatro años, ha replicado que "el Govern tiene futuro hasta que el Tribunal Supremo se canse".

Ha sostenido que no participaron en la mesa de diálogo porque no les han querido ahí, y ha defendido que los nombres propuestos por el partido --él mismo; el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; el secretario general, Jordi Sànchez, y su líder en el Congreso, Míriam Nogueras-- incluye a personas con altas responsabilidades y que algunas podrían ser consellers "pero no lo pueden ser, por la represión".

Ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es también secretario general del PSOE, igual que el ministro Miquel Iceta lo es del PSC, y que Aragonès tiene la máxima responsabilidad dentro de ERC: "Pero en nosotros no coincide la vertiente institucional con la del partido", y descartaron a Laura Borràs por presidir el Parlament.

Se ha mostrado convencido de que se entenderán las razones de Junts para proponerlos y que se acabarán aceptando estos nombres, y ha alertado sobre el hecho de no poner plazos a la mesa: "Que lo diga el Estado español no nos parece nada bien. Que tengan la actitud de ir sin prisa, porque la represión va con mucha prisa".

REPRESENTACIÓN DE ERC

En una entrevista en La2 y Ràdio 4, la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha sostenido que en la mesa se sentó "la minoría del independentismo" y que acabó siendo una mesa entre partidos en la que Aragonès representó a ERC --y no al Govern--.

Ha pedido aclarar si el rechazo a los nombres de Junts fue de Aragonès o del Gobierno central: "Me cuesta mucho creer que Aragonès les haya vetado", y ha insistido en negar que hubiera un acuerdo previo de que las delegaciones estarían formadas exclusivamente por miembros del ejecutivo.

Preguntada por si el asunto genera una crisis en el Govern, ha destacado: "No creo que la haya, pero claramente queda muy tocado el elemento central que ponía ERC sobre la mesa, el de la supuesta mesa de diálogo", y ha asegurado que todos tienen la voluntad de que el Govern funcione bien.