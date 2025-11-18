La UCO dice que Cerdán y su "entorno familiar" se beneficiaron de la empresa favorecida con los presuntos amaños

Archivo - El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado en su último informe sobre el 'caso Koldo' que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su "entorno familiar" se beneficiaron de Servinabar, una de las empresas que habría resultado favorecida con los presuntos amaños de obra pública que investiga el Tribunal Supremo (TS).

En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO señala que, al margen de que Cerdán era dueño al 45% de dicha empresa, correspondiendo el margen restante a su amigo y socio Antxon Alonso, consta que la compañía o empresas vinculadas a la misma contrataron a familiares suyos.

Los investigadores señalan que "al menos 75,33% de los abonos percibidos por la sociedad" procederían de los proyectos realizados en UTE con Acciona que están en el punto de mira del alto tribunal, "constituyendo de esta forma la relación con Acciona su principal fuente de financiación".

Y añaden que, teniendo en cuenta "las posteriores salidas de fondos de la mercantil navarra", tanto Cerdán "como su entorno familiar habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil".

En concreto, la UCO dice que su hermana recibió más de 22.000 euros directamente de Servinabar y que su cuñado percibió de la misma más de 53.000. Además, alquiló una casa en Madrid entre 2017 y 2018 por 7.200 euros para Cerdán.