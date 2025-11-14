La UCO se persona en varias sedes de Acciona por una pieza separada del 'caso Koldo'

Archivo - Varios agentes de la Guardia Civil durante un registro - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este viernes a varias sedes de la empresa Acciona dentro de una derivada del 'caso Koldo' que se investiga bajo secreto.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, los agentes de la UCO se encuentran en sedes de la empresa en Bilbao y Madrid por una diligencias declaradas secretas en una pieza separada de la instrucción del Tribunal Supremo.

El informe de la UCO que derivó en la dimisión de Santos Cerdán como diputado y secretario de Organización del PSOE apuntaba a posible irregularidades en la adjudicaciones a Acciona de la obra del túnel de Belate, en Navarra.