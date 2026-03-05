La UCO señala que Begoña Gómez hizo un viaje a Dominicana pero no a más países pedidos por Peinado

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó una vez a República Dominicana en 2022, tratándose del único destino de entre los posibles viajes que pidió concretar al Ministerio del Interior.
Así se desprende de un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, que la UCO ha remitido al juez que investiga a Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
Peinado cursó el pasado 6 de febrero una petición para conocer los viajes que Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, hubieran podido realizar a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a Rusia.
En este sentido, los agentes precisan que, "respecto a los países consignados" en el oficio judicial, "únicamente consta un viaje a la República Dominicana", realizado el 1 de junio de 2022 con la compañía Air Europa y del que regresó el día 3 de ese mismo mes.
Y precisan que "el tiempo máximo que se conservan" este tipo de datos es de cinco años, "por lo que no existe información anterior respecto de los mismos".
En el oficio también constan viajes a Reino Unido, Egipto, Italia, México, Costa Rica, Perú, Suiza, Países Bajos y Ghana realizados por Gómez. Respecto a la asesora, la UCO certifica vuelos a México, Egipto y Estados Unidos.
VIAJES DESDE 2018
Fue el pasado 10 de febrero cuando el juez comunicó que había dado un plazo máximo de diez días al Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlsaka para que le informara de estos viajes.
Fuentes del Ministerio del Interior señalaron a esta agencia de noticias que este departamento había respondido dentro del plazo fijado, por lo que dicha respuesta se había formalizado en plazo y forma.
En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado Juan Carlos Peinado se dirigía a la Oficina Nacional de Información del Pasajero y pedía que concretaran "los posibles viajes" efectuados a esos destinos desde el 16 de julio de 2018 hasta día de hoy.
Lo hacía, en concreto, después de subrayar que ambas investigadas, tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez, habían "declinado la entrega de sus pasaportes para la comprobación" de este extremo.