Archivo - Diferentes recursos electorales para los comicios catalanes del 12M, a 3 de mayo de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plazo para depositar el voto por correo para las elecciones generales finalizará este jueves, 26 de noviembre, en el horario habitual de apertura de las oficinas de Correos de toda España y hasta las 14.00 horas como máximo, tras la ampliación acordada por la Junta Electoral Central (JEC).

Según ha informado Correos en un comunicado, la empresa postal deberá garantizar la entrega de todos los sobres con los votos en las correspondientes mesas electorales durante la jornada electoral del domingo, dentro de los plazos legalmente establecidos.

Para depositar el voto, los electores deberán acudir personalmente a una oficina de Correos e identificarse mediante la presentación del DNI, pasaporte o permiso de conducir originales, que serán comprobados por el personal de la empresa.

No obstante, quienes no puedan acudir personalmente podrán autorizar a otra persona para realizar el trámite en su nombre. Para ello, deberán presentar una autorización firmada por el elector, acompañada de una fotocopia de su documento de identidad y de otra del documento identificativo de la persona autorizada.

Correos ha advertido de que no aceptará la documentación electoral entregada por terceros sin la correspondiente autorización firmada y recomienda utilizar el modelo disponible en su página web.

APERTURA EXTRAORDINARIA POR FESTIVOS LOCALES

Asimismo, Correos ha aprobado la apertura extraordinaria de oficinas en localidades donde los festivos locales coinciden con los últimos días del plazo. Este miércoles abrirán en su horario habitual las oficinas de Majadahonda (Madrid), Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife) y Jaén, mientras que mañana jueves permanecerán abiertas hasta las 14.00 horas las de Toledo y Moreda, en el concejo asturiano de Aller.

Por último, la entidad pública recomienda a los ciudadanos que todavía no hayan depositado su voto que eviten esperar hasta el último día y aprovechen los horarios de apertura de las oficinas postales.

Correos ha admitido 1.099.687 solicitudes de voto por correo para las elecciones generales del próximo día 29, lo que supone un 58,07% menos que en los anteriores comicios --que tuvieron lugar en plena temporada estival, el 23 de julio de 2023 y en los que se registraron cifras históricas de voto postal--, pero un 11,47% más que en las legislativas de 2019, que se celebraron el 10 de noviembre.