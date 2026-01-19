La UME se desplaza a Adamuz (Córdoba) para ayudar a los servicios desplegados

La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de imposición de condecoraciones con motivo de la DANA 2024, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplaza desde el BIEM II de Morón de la Frontera para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz (Córdoba) como consecuencia del accidente ferroviario producido este domingo por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que deja ya 21 muertos.

"La UME se desplaza desde el BIEM II de Morón de la Frontera para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz, como consecuencia del accidente ferroviario. Nuestro más sentido pésame a los familiares del víctimas y nuestro deseo de pronta recuperación a los heridos", ha trasladado el Ministerio de Defensa en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.