Unidas Podemos no tiene decidido si plantará a Tamames en la moción de censura de Vox: Hay debate y distintas opiniones

Echenique subraya que la iniciativa solo es una "batalla" entre el PP y la formación de Santiago Abascal



MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha subrayado que su formación mantiene debate y aún no tiene decidida la respuesta que dará a la moción de censura de Vox, al tener claro que la iniciativa es simplemente una "batalla" de esta formación con el PP.

Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Congreso, tras ser preguntado si comparte el planteamiento de ERC de plantar durante el debate en la cámara al economista Ramón Tamames, el candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno propuesto por Vox.

Echenique ha indicado que los grupos están debatiendo cómo encarar esta iniciativa y que en el caso del grupo confederal no oculta que aún no tienen una decisión tomada, precisamente porque la fecha de la moción no está cercana ni hay un horizonte temporal definido de cuándo tendrá lugar el debate.

"Hay debate y diferentes opiniones", ha desgranado el dirigente de la formación morada para insistir en que es "obvio" que la moción es una pugna entre PP y Vox para ver quien dice "la barbaridad más alta", con el fin de tratar de tumbar al Gobierno de coalición.

Ayer, la coportavoz estatal de Podemos, Alejandra Jacinto, subrayó que no debería perderse demasiado tiempo con la moción de Vox, en contraposición al PSOE que sí le confiere seriedad, al descalificarla de "esperpento" y un "numerito" dentro de la derecha.