Urtasun dice que hay jueces como Peinado que buscan "derribar" al Gobierno y el PP llama a Sumar "becario del sanchismo"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

El ministro de Cultura reafirma que el Ejecutivo continuará y no abrirán la Moncloa a un "señor con una foto de un narco"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha admitido su preocupación de que haya "jueces" haciendo "política" para "derribar al Gobierno, citando expresamente el caso del magistrado Juan Carlos Peinado y su instrucción de "vergüenza" en la causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También ha mostrado que le repugna el comportamiento del exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión en el caso 'Mascarillas', pero ha proclamado que la regeneración democrática en ningún caso pasa por "abrir las puertas" de la Moncloa a un "señor que tiene unas fotos con un narco", en referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Mientras, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha criticado que Sumar ya se ha convertido en un "gregario" y "becario" del "sanchismo", proclamando que la legislatura está "muerta" y la gente "harta" de la deriva del Ejecutivo.

Durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja este miércoles, el titular de Cultura ha repudiado que hubiera gente, en referencia a Ábalos, que "en medio de la pandemia" estaba "metiendo la mano en la caja". No obstante, ha contrapuesto que mientras unos "robaban", su espacio político estaba protegiendo a la gente con los mecanismos de los ERTE.

NO LE GUSTA QUE ALDAMA ELUDA LA CÁRCEL

También ha expresado que le preocupan mucho "los corruptos y los corruptores" y, por tanto, no le gusta nada que el empresario Víctor de Aldama se haya "escapado de la cárcel" en el caso 'Mascarillas'. Y ha enfatizado que le preocupa la deriva de jueces como Peinado, que tratan de "derribar a un gobierno elegido democráticamente a las urnas" con una instrucción en el caso Begoña Gómez que es "una auténtica vergüenza".

Luego, ha cuestionado a Sémper si el expresidente José María Aznar les permitirá votar a favor de la reforma de los estatutos de los exmandatarios que ha registrado Sumar en el Congreso, para afear a los 'populares' que cuando hay que apoyar alguna medida anticorrupción en el Congreso al final siempre "encuentran siempre alguna excusa para votar que no".

Finalmente, ha advertido al dirigente del PP que no habrá "versión moderada" en su partido mientras el "barco" esté "capitaneado" por el secretario general de su formación, Miguel Tellado, o su alianza con Vox

"Vamos a seguir trabajando para mejorar la vida de la gente. Y si usted cree que vamos a tomar decisiones que le abra las puertas de este Gobierno al partido de la Gürtel, y a la extrema derecha le voy a responder de forma muy clara: espérese sentado", ha zanjado.

"ESTÁN ACEPTANDO LA INDIGNIDAD QUE ES LA CORRUPCIÓN"

Por su parte, Sémper ha lanzado de forma irónica un 'Y tú más' al ministro de Cultura y ha vaticinado que el "tiempo pondrá en su sitio" a Sumar tras su apoyo al PSOE, pese a los casos de corrupción que afectan a los socialistas.

Luego, ha recitado unos versos del poeta para proclamar que la "noria" del Gobierno "ya no gira" y que los españoles están hartos del Ejecutivo y los grupos que lo respaldan. "Están ustedes aceptando la mayor de la indignidad, que es la corrupción", ha apostillado Sémper para preguntar qué haría Sumar si fuera un expresidente del PP quien atesorara joyas por 1,3 millones, como ocurre con Zapatero.

