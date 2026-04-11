Urtasun insiste en que lo que tiene que hacer el Rey Juan Carlos es "pedir perdón y rendir cuentas"

(I-D) El director general AEVI, José María Moreno, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el director general DEV, Antonio Fernández. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz del Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha insistido este sábado en que "lo que tiene que hacer" el Rey emérito es "pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios antes de visitar la feria de videojuegos 'Mad Games Show' al ser preguntado sobre la entrega en la Asamblea Nacional francesa del premio que la asociación 'Lire la sociéte' ha concedido a 'Reconciliación', la memorias de Juan Carlos de Borbón escritas en colaboración con la autora gala Laurence Debray.

"La única cosa que tengo que decir sobre el rey emérito es que lo que tiene que hacer es pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España", ha dicho Urtasun, antes de que el padre del Jefe del Estado tomara la palabra en París.

Durante su alocución, el Rey emérito ha vuelto a admitir "errores", ha explicado que el presente de España, que sigue "desde la lejanía", no se "preocupa" pero a veces le "entristece" y ha confesado haber constatado que "nadie es profeta en su tierra".