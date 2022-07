Vara niega que la ley de Memoria cuestione la Transición, pero hubiera preferido que se aprobara sin Bildu

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha negado este lunes que la nueva Ley de Memoria Democrática cuestione la Transición, pero ha reconocido que preferiría que que esta norma hubiera salido adelante sin el apoyo de Bildu.

"Yo hubiera preferido que esta ley, como otras, hubiera salido sin el apoyo de fuerzas políticas que en el pasado estuvieron muy alejadas de la posición que el PSOE tiene", ha trasladado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, acerca de si comprende las críticas de históricos socialistas hacia esta ley.

Preguntado sobre si esta nueva ley de Memoria puede cuestionar la mirada sobre la Transición puesto que reconocerá víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983, Vara ha rechazado esta postura. "No alcanzo yo a verlo eso en la ley y me la he mirado por activa y por pasiva", ha recalcado.

El dirigente extremeño ha señalado que no le incomoda que la laye haya sido respaldado por Bildu, pero "hubiera sido muy bueno que se hubiera podido aprobar con el apoyo de los dos grandes partidos". "Desgraciadamente, el PP no está ni se le espera", ha criticado, a la par que ha subrayado que llevaban "demasiado" tiempo con el "juego de las mayorías".

"Si queremos de verdad, y hay mucha gente que probablemente lo quiera, que Bildu no participe de las grandes decisiones de este país, quien este en la oposición tiene que ayudar para que eso ocurra, si no, no es posible", ha aseverado

PAGE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su preocupación por el hecho de que la permanencia de Unidas Podemos provoque que no puedan llegarse a grandes acuerdos de Estado con el Partido Popular.

En este sentido, Vara ha señalado que no ve una "disposición real" del PP para alcanzar acuerdos si "ni siquiera es capaz de que los órganos constitucionales funcionen".

Según Vara, España vive instalada en la "gran anomalía" porque los 'populares' no quieren "perder el control sobre el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial". Asimismo, ha apuntado que esperaba un "desbloqueo inmediato" para renovar el Poder Judicial con la llegada del nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

"Ha cambiado de persona, pero la actitud sigue siendo parecida. No sé si os aires madrileños a los que venimos de provincias nos hacen cambiar", ha zanjado.