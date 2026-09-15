Vecinos de Ceuta llevan las chozas del Trampolín a la Delegación del Gobierno en una "performance" reivindicativa

Un ceutí acampa frente a Delegación del Gobierno en Ceuta, a 15 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Ceuta han trasladado a la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno, una representación de las chozas y de la actividad que se desarrolla en el asentamiento de migrantes de la playa del Trampolín, en una "performance" reivindicativa con la que pretenden denunciar la situación que atraviesa la ciudad desde la entrada masiva de personas desde Marruecos del pasado 30 de julio.

La iniciativa, impulsada por el vecino Emilio Muñoz, incluye varias tiendas de campaña decoradas con cañas y hojas verdes, similares a las utilizadas para levantar los refugios improvisados de la playa del Trampolín, así como una pancarta con forma de sobre lacrado y el mensaje "Hay una carta para ti", en alusión al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

Muñoz ha decidido permanecer de forma indefinida en la plaza de los Reyes como protesta hasta que, según ha explicado, la ciudad recupere la "normalidad".

El vecino ha explicado que vive frente a la zona del Trampolín y que lleva alrededor de un mes y medio "sin poder dormir tranquilo" debido a la situación generada en el entorno de la playa. "Es una locura, es horroroso. No tengo palabras para describir lo que es aquello", ha señalado.

La iniciativa comenzó durante la concentración organizada este lunes para seguir en directo la entrevista del presidente de Ceuta, Juan Vivas, en el programa 'El Hormiguero'.

Durante la acción, este lunes también se instalaron puestos que simulaban algunos de los mercadillos y servicios que se han establecido en el asentamiento de la playa, con el objetivo de trasladar simbólicamente la situación del Trampolín al centro de la ciudad. La mayoría de los participantes en la noche del lunes regresaron a sus casas. El único que se quedó fue Muñoz con sus dos tiendas.

Muñoz ha asegurado que decidió impulsar la protesta después de considerar que la situación se está "cronificando" y que existe el riesgo de que termine normalizándose. "A ver si el delegado y los ministros que pasan por aquí para ir a Delegación nos ven", ha manifestado, al tiempo que ha lamentado que, según afirma, ningún alto cargo del Gobierno haya acudido a la zona para comprobar personalmente la situación.

El promotor ha señalado que varias personas se han acercado durante la mañana para mostrar su apoyo y preguntar si podían incorporarse a la protesta. "¡Por supuesto! Eso es lo que queremos", ha respondido.

Muñoz ha avanzado que pretende mantener la acampada con la colaboración de otros ciudadanos, que se irían turnando para permanecer en la plaza. "Ahora mismo solo hay dos, mañana espero que haya cuatro, pasado que haya ocho y el viernes la plaza entera", ha afirmado.

El vecino ha indicado además que agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se han acercado durante la mañana a la concentración y, según su relato, lo han hecho para interesarse por los participantes y ofrecerles agua o café.

La protesta se produce mientras el asentamiento del Trampolín continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para los vecinos de la zona y para las autoridades locales, que han reclamado en las últimas semanas medidas para liberar la playa de las estructuras instaladas tras la entrada masiva de finales de julio. La Ciudad estima que solo en el Trampolín viven unas 4.500 personas.