La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado este lunes como testigo ante el juez que no hubo irregularidades ni recibió presiones para el préstamo de Air Europa en pandemia.

Según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, Aagesen ha añadido que se cumplieron todos los requisitos para el rescate, durante su testifical ante el juez José María Escribano, titular de la Plaza 49 de la Sección de Instrucción del tribunal de instancia de Madrid, por videoconferencia.

El magistrado investiga presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en noviembre de 2020, causa en la que está imputado el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora.

La vicepresidenta compareció el pasado julio en el Senado en la comisión de investigación sobre la SEPI, donde explicó que fue una de las vocales del Consejo Gestor del Fondo de Ayuda. "Nunca en ningún expediente recibí presiones para emitir ningún voto", defendió.

Preguntada por el PP si hubo interés del exministro de Transportes José Luis Ábalos en la operación, Aagesen afirmó que lo desconocía y ha negado haber sido contactada por parte del entorno de Ábalos.

Aagesen aseguró que esta operación cumplía con "todos los criterios de elegibilidad" para saliera delante. "Todas las deliberaciones del Consejo Gestor se basaban en los informes que se llevaban de las unidades y también de los expertos externos", dijo.

MÁS CARGOS Y EXCARGOS DEL GOBIERNO

También han comparecido como testigos Ana de la Cueva, que fue secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y es la actual presidenta de Patrimonio Nacional; la exsubsecretaria de Hacienda Pilar Paneque; el exdirector de Asuntos Jurídicos de la SEPI Francisco Javier Loriente, y el ex secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y expresidente de Renfe Raúl Blanco.

En la misma línea que Aagesen, estos testigos han defendido que el expediente para el rescate a la aerolínea se tramitó con rigor, según las mismas fuentes consultadas.

Para este martes está llamado a testificar el exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón, que en 2020, cuando era diputado y líder de Más País, denunció en una pregunta parlamentaria que el préstamo incumplía "de manera clamorosa las conclusiones del dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica", ya que entre las condiciones asumidas por la compañía aérea para obtener dicha ayuda no había "ninguna de carácter climático o ambiental".

De la misma manera lo están Pedro Saura, presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes cuando Ábalos era ministro; el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel Ángel González; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio; el director de la Oficina Económica y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, y el exdirectivo de SEPI José Ángel Partearroyo.

La imputación de Bartolomé Lora partió de una querella de PP y Vox. El magistrado apreció que los hechos denunciados por los partidos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa".

En su declaración como investigado el pasado julio, Lora admitió la existencia de reuniones relacionadas con el préstamo a Air Europa antes de que se abriese el plazo de petición de ayudas, si bien negó irregularidades en la concesión.