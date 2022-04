Vicepresidente de la Comisión afea a Vox que critique a Bruselas por buscar mejoras para la política migratoria

BRUSELAS, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Migración, Margaritis Schinas, ha afeado este miércoles a Vox que denuncie al Ejecutivo comunitario por sus propuestas migratorias, cuando buscan mejorar la política migratoria de la Unión.

En rueda de prensa desde Bruselas donde ha presentado un paquete de medidas para promover la migración legal a la Unión Europea, Schinas ha insistido en que ayer, durante la reunión con representantes de Vox, afeó sus críticas a la política migratoria comunitaria.

"Les dije a la delegación que no pueden venir y denunciar que la migración arruina Europa y a la vez denunciar nuestras propuestas de un pacto que busca abordar la situación", ha afirmado el político 'popular' griego.

En todo caso, Schinas ha vuelto a defender su reunión con representantes de Vox, tras el encuentro con eurodiputados Jorge Buxadé y Hermann Terstch, además del líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga. Y ha asegurado que la Comisión debe rendir cuentas ante el Parlamento Europeo y está abierto a reunirse con parlamentarios "de todos los colores" y "todo el espectro político".

"Después de 30 años en política en los que he sido víctima de la extrema derecha, que esté siendo acusado porque me reuní con eurodiputados.... es divertido", ha ironizado.

REUNIÓN CON MIEMBROS DE VOX

Este martes, el responsable de Migración de la Comisión Europea recibió a los miembros del partido de Santiago Abascal en un encuentro que, no obstante, no aparecía en un primer momento en su agenda oficial. Fuentes de su equipo quitan hierro a este detalle y dicen que los encuentros con eurodiputados por norma no se publican porque son muchos y frecuentes.

"Avanzaremos con decisiones y no con titulares", señaló el vicepresidente comunitario, tras el encuentro, que tuvo lugar después de que en el Parlamento Europeo, Buxadé denunciara la situación de Cataluña, donde Vox considera que existe un auge de la migración y la criminalidad.

Durante la reunión, la formación de ultraderecha pidió a Schinas más implicación a Bruselas para que "haga todo lo que está en sus manos" para defender el estilo de vida europeo.