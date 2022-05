García-Gallardo: No se puede tratar a las mujeres como discapacitadas, son igual o tan buenas como los hombres"

Defiende exhumar "con todos los honores militares" a todas las víctimas de la Guerra Civil

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, ha negado que su formación sea "machista" porque, según ha proclamado, "tiene la igualdad en su ADN, pero la única igualdad justa y deseable, que es la igualdad ante la ley", asegurando, a renglón seguido, que "no se puede tratar a las mujeres como discapacitadas porque no lo son, son igual o tan buenas como los hombres".

Así lo ha expuesto el líder de la parte de Vox en el Gobierno de Castilla y León durante su intervención en el desayuno de 'Nueva Economía Fórum' al ser preguntado por si su formación es machista.

"Nosotros rechazamos las cuotas, rechazamos esas cremalleras, aquí hay muchas mujeres, que se dedican a la política, hay directivas de empresas y creo que es un insulto tratar de decirles que necesitan un empujoncito o una ayudita para llegar a los puestos a los que ellas han llegado, no se puede tratar a las mujeres como discapacitadas porque no lo son, son igual o tan buenas como los hombres, por eso no necesitan ninguna cuota", ha replicado García-Gallardo.

A este respecto, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha reivindicado la acción del Ejecutivo de coalición con el PP, como el plan para combatir la crisis, más allá de, según ha dicho, temas polémicos como pueden ser la "violencia intrafamiliar o la memoria histórica".

En este contexto, García-Gallardo considera que hay que atajar la desigualdad desde "el origen real", que, a su juicio, es "la brecha maternal". "A las mujeres no las discriminan por ser mujeres, las discrimian porque son madres o potencialmente madres", ha señalado.

MEMORIA HISTÓRICA

Por otra parte, García-Gallardo también ha sido preguntado por la futura norma de "concordia" en la que está trabajando el Ejecutivo de coalición con el PP, lamentando que "la gran desgracia" en España es que, a su juicio, "no todas las víctimas de la Guerra Civil son tratadas por igual".

Esto se debe, bajo su punto de vista, a "la ley sectaria" del Gobierno de Pedro Sánchez que, según ha dicho, impide exhumar a ciertos cadáveres porque "no son tratados por igual".

"Me gustaría ser muy claro, tenemos respeto por todas las víctimas de la Guerra Civil, del bando que sean", ha defendido García-Gallardo, que ha defendido que todas deberían ser exhumadas "con todos los honores militares y con todo el respeto que merece sus familiares".