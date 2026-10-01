Una víctima de ETA denuncia vandalización de un monumento conmemorativo en las inmediaciones de la acampada de Sol

Placa homenaje a las víctimas de ETA de la calle Correo, en Madrid (España).- EUROPA PRESS

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La víctima de ETA Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, ha presentado una denuncia por la "vandalización" de un monumento en los alrededores de la Puerta del Sol --lugar de la acampada por la vivienda promovida por el Sindicato de Inquilinas-- dedicado a los 13 asesinados y decenas de heridos que provocó un atentado de la banda terrorista en septiembre de 1974 en la cafetería Rolando de la calle del Correo.

En su denuncia ante los juzgados de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, Portero pide que se investigue la presunta comisión de delitos de daños, amenazas, contra el orden público, tenencia de armas o grupo u organización criminal.

"Se ha producido la realización de pintadas y/o inscripciones sobre un monumento o monolito dedicado a la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA" y entre las expresiones realizadas se puede leer "Akí se torturaba", expone el hijo de Luis Portero, fiscal asesinado por la banda en Granada en octubre del año 2000.

Portero señala que la inscripción habría sido realizada sobre un "elemento destinado al recuerdo y homenaje de las víctimas del terrorismo, alterando su apariencia y menoscabando su finalidad memorial".

Y solicita que se determine la titularidad del monumento, su naturaleza, su valor histórico, el coste de reparación o restauración, la fecha aproximada en que se realizaron las pintadas y la identidad de sus autores.

EL OSO Y EL MADROÑO Y PINTADAS CONTRA AYUSO Y ALMEIDA

Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, considera en la denuncia que ese lugar de esa calle "posee además una especial significación personal y familiar".

"Creo necesario poner de manifiesto que la vandalización de un espacio dedicado a las víctimas de ETA tiene para mí una trascendencia particular y directa. Mi padre fue asesinado por ETA y, por tanto, la memoria de las víctimas del terrorismo constituye una cuestión directamente vinculada con su propia historia familiar", indica.

Subraya que, a través de la asociación, tienen vínculos con víctimas directas del atentado de la calle del Correo que causó 13 muertos y casi 80 heridos.

Además, denuncia la vandalización de la estatua del Oso y el Madroño en la Puerta del Sol, así como "representaciones gráficas de contenido" dirigidas contra responsables políticos, "mediante imágenes de contenido violento en las que aparecen representadas agresiones contra sus cabezas o cuerpos", como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

También pide investigar la existencia o acumulación de adoquines, cuchillos u otros instrumentos potencialmente peligrosos y si están destinados "a la comisión de actos violentos".