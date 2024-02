Victoria Rosell comunica que quiere reactivar su candidatura al CGPJ tras volver al servicio activo como juez

Archivo - La juez, ex diputada de Unidas Podemos y ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La juez, ex diputada de Unidas Podemos y ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha comunicado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que quiere reactivar su candidatura al órgano de gobierno de los jueces, pendiente de renovación desde hace más de cinco años, toda vez que ha regresado al servicio activo como juez tras dejar la política.

Así consta en el acta de la reunión de la primera Mesa del Senado del año, consultada por Europa Press, donde se da cuenta de la comunicación por parte del CGPJ de "la revocación de la renuncia de Victoria Rosell a la candidatura de vocal del Consejo General del Poder Judicial por el turno judicial".

Según refleja dicho acta, la Mesa del Senado acordó ese 18 de enero "tomar conocimiento" de la revocación efectuada por Rosell y trasladarla a los grupos parlamentarios, que son quienes en última instancia seleccionan a los vocales del CGPJ.

Rosell es una de las 50 personas que forman la lista de candidatos que el CGPJ envió en 2018 a las Cortes Generales para que iniciaran el proceso de renovación. En su caso, estaba avalada por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) como titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

Desde entonces, tras varias idas y venidas de la arena política a la judicial, finalmente el pasado diciembre la Comisión Permanente del CGPJ acordó, a petición suya, su reingreso al servicio activo como juez, según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press.

Las mismas fuentes explican que la pelota está ahora en el tejado de las Cortes Generales, que son las que tendrán que decidir qué hacer con la petición de Rosell. Algunas fuentes entienden que la revocación ya no sería posible porque los efectos de la renuncia suponen una extinción de derechos que es definitiva.

En cualquier caso, no son pocas las voces que advierten de que la lista confeccionada en 2018 no puede considerarse vigente por cuanto en ella hay desde candidatos jubilados a otros a los que ya no les interesa el puesto y, además, deja fuera a juristas, jueces y magistrados que en este lustro han cumplido los requisitos para optar al CGPJ.

Cabe recordar que, en su día, cuando PSOE y PP estaban enfrascados en un nuevo intento negociador para renovar el CGPJ, el nombre de Rosell --junto al del magistrado de la Audiencia Nacional (AN) José Ricardo de Prada-- fue uno de los principales obstáculos.

NUEVO ESFUERZO NEGOCIADOR

Este movimiento coincide con otro intento por parte de 'populares' y socialistas para pactar un nuevo Consejo, esta vez con la mediación de Bruselas a través de comisario de Justicia, Didier Reynders.

Las partes se reunieron el pasado miércoles en la capital europea y acordaron citarse el 12 de febrero, si bien mantuvieron las mismas posiciones, con el sistema de elección de los 12 vocales del turno judicial como principal escollo, ya que el PP defiende que deben ser elegidos por sus pares, mientras que el PSOE reivindica el actual sistema de intervención parlamentaria.

Para el PP, la renovación del CGPJ tiene que correr en paralelo a la reforma del sistema de elección de los vocales judiciales, pero el PSOE insiste en que lo urgente es pactar ya un nuevo Consejo para abordar después una eventual reforma. Reynders, por su parte, también ha ratificado la posición de Bruselas.

Así, el comisario europeo ha recordado esta misma semana la necesidad de "proceder a la renovación del CGPJ con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos".