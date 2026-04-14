Villarejo se jactaba de la "presión" que ejercía sobre Rajoy e Interior, según el investigador de 'Kitchen'

El excomisario José Manuel Villarejo a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la investigación policial sobre la 'Operación Kitchen' ha declarado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que el comisario jubilado José Manuel Villarejo comentó con otros mandos policiales los "mecanismos de presión" que podía ejercer sobre el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su ex 'número dos' Francisco Martínez e incluso "El Asturiano" o "El Barbas", los sobrenombres con los que la presunta trama conocía al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Lo ha dicho en su declaración como testigo en el juicio sobre la 'Operación Kitchen', que juzga el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas sobre dirigentes del partido, en el que están acusados, entre otros, Fernández Díaz, Martínez, Villarejo o el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.

A preguntas del abogado de Villarejo, el investigador policial ha dado cuenta de una conversación que Villarejo habría mantenido con otros mandos policiales el 16 de febrero de 2017, en la que el comisario jubilado habría dicho: "El problema que tienen es el poder que me han dejado".

"Él reitera esos mecanismos de presión, pero en este caso lo dirige al secretario de Estado (de Seguridad, Francisco Martínez) y al ministro (Jorge Fernández Díaz) y a veces también los tiende al 'Barbas' o al 'Asturiano'", ha señalado el inspector de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Este lunes, en una declaración de más de siete horas, el inspector policial relató algunos de los sobrenombres con los que la trama y, en particular, Villarejo se referían a distintas personas. "La persona a la que denominan 'El Asturiano' es Mariano Rajoy, quien era el presidente del Gobierno entonces. Es un dato que está muy claro", afirmó.

En la testifical de este martes, el responsable de la investigación ha concretado que Villarejo reflejaba en sus diarios y en algunas conversaciones grabadas por él mismo la "dación de cuenta" que elevaba a su superior jerárquico en el cuerpo, Eugenio Pino, si bien ha detallado que en el caso de las novedades relacionadas con 'Kitchen', ésta era "más intensa" con "Chisco", el mote de Francisco Martínez.