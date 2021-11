Villarejo pide que testifiquen Sánchez, Marlaska o Delgado por sus "manifestaciones incriminatorias" contra él

Su defensa también llama como testigos a Rajoy, Cospedal o Fernández Díaz para aclarar quién sería realmente el comisario

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha solicitado este viernes al tribunal que le juzga por tres piezas separadas de 'Tándem' que "altas autoridades del Estado", entre las que ha mencionado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, testifiquen por las "manifestaciones incriminatorias" que han vertido contra él.

El abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, ha considerado que deben testificar para explicar por qué se han referido al policía retirado como un "corrupto", citando en concreto un reciente discurso de Sánchez en Naciones Unidas.

"Estamos hablando de declaraciones públicas, nada más y nada menos que en la ONU. Pues que den explicaciones, (que digan) qué pruebas tenían de que Villarejo era un corrupto. Que lo digan aquí, no vale decirlo allí", ha espetado.

Ha recordado así las declaraciones a la prensa que hizo Sánchez el pasado mes de septiembre, en el marco de la sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU, cuando dijo que al Ejecutivo no le iba a marcar la agenda "un corrupto que está en la cárcel", en alusión a Villarejo.

En lo tocante a Marlaska, ha estimado que hay más motivos para que comparezca en este triple juicio, poniendo de manifiesto que es de quien depende orgánicamente la Unidad de Asuntos Internos, a la que acusa de participar en el supuesto montaje de 'Tándem'.

"No se puede poner a la zorra a guardar a las gallinas", ha dicho para ilustrar que no se puede poner a la UAI a "investigar el caso donde se investiga al propio Estado", incidiendo de esta manera en la tesis de que Villarejo actuó en todo momento como agente estatal.

LA ÉPOCA DE RAJOY Y GONZÁLEZ

También ha propuesto una segunda tanda de testigos que, conforme a su razonamiento, podrían dar buena cuenta de cuáles eran las verdaderas funciones de Villarejo tanto desde la Policía como desde su grupo empresarial, CENYT.

En este grupo ha llamado como testigos al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y a sus ex ministros María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz, así como al que fuera secretario de Estado de este último, Francisco Martínez.

"¿Por qué tenía el señor Villarejo el teléfono móvil del señor Rajoy?, ¿es normal que un comisario básico pueda reportar a un presidente del Gobierno?", ha planteado, reiterando con ello lo que ya declaró en el marco de 'Kitchen'.

Igualmente, ha visto necesario escuchar los testimonios del también ex presidente del Gobierno Felipe González, su ex ministro de Interior José Luis Corcuera y su ex secretario de Estado Rafael Vera.

Sobre los otrora dirigentes socialistas, el abogado defensor ha argumentado que Villarejo tuvo una intervención "muy importante" en la lucha contra ETA, incluido "a través de los GAL".

JUECES Y FISCALES

Con esta misma pretensión de arrojar luz sobre los servicios prestados por Villarejo, su letrado ha pedido que testifiquen los fiscales Eduardo Torres Dulce y Javier Zaragoza.

En este punto, ha sostenido que Zaragoza es "perfecto conocedor" de la estructura creada con CENYT porque dice que la usó con el 'caso Ubiña', mientras que ha asegurado que Torres Dulce se habría valido de ella para la 'Operación Cataluña".

"Si esto es así (...), si se utilizaban sus empresas para causas judiciales, nunca puede ser una organización criminal, porque entonces sería el Estado el criminal, que es el que las contrataba", ha esgrimido.

Por último, ha confeccionado un tercer grupo de posibles testigos en el que ha colocado a los fiscales Manuel Moix y Antonio Salinas y a los jueces de la Audiencia Nacional Diego de Egea, Alejandro Abascal y Fernando Andreu, porque todos ellos podrán esclarecer "cómo se gestó la causa" contra Villarejo.

VILLAREJO QUIERE ESPERAR A 'KING'

Además, la sesión de este viernes ha servido para que la defensa de Villarejo finiquite las cuestiones previas. García Cabrera ha reiterado que, si la Audiencia Nacional insiste en que es competente para juzgar estas tres piezas, debe esperar a hacerlo de forma conjunta con la pieza principal de 'Tándem', denominada 'King'.

El abogado defensor ha añadido a sus argumentos de la sesión anterior dos "hechos nuevos". El primero, un escrito de Anticorrupción en el que pide acumular la pieza 8 ('Marbella'), sobre el presunto espionaje de Villarejo a un empresario marbellí por una disputa inmobiliaria, a 'King', donde se investiga a CENYT como organización criminal al hilo de unos trabajos en Guinea Ecuatorial.

La otra novedad que ha señalado García Cabrera es una reciente providencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional donde cuestiona su propia competencia para juzgar la pieza 1, donde están procesados el empresario Francisco Menéndez --el denunciante que propició el estallido de 'Tándem'-- y el ex comisario jefe del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, porque no observa conexión entre ésta y las demás piezas.

García Cabrera ha vuelto a afirmar que el único anclaje de 'Iron', 'Land' y 'Pintor' a la Audiencia Nacional es la calificación de organización criminal que se le da a CENYT en los escritos de acusación, incluido el del Ministerio Fiscal, pero que no se ha traducido en una acusación formal en este juicio por dicho delito, lo que --ha defendido-- derivaría la competencia a los juzgados ordinarios de Madrid.

Sin embargo, asumiendo que el juicio proseguirá, ha reivindicado que al menos se le permita aducir como parte de la defensa de Villarejo lo que considera el único nexo de las más de treinta piezas que componen 'Tándem': La actuación del comisario como "agente de Inteligencia" a través de la "tapadera" de CENYT.

MORFEO IRRUMPE EN LA SALA

Para la última cuestión previa, García Cabrera ha solicitado al tribunal que permitiera a Villarejo exponerla mediante un escrito que había preparado 'ex profeso', pero se lo han denegado por lo que ha acabado leyéndola el letrado, previa queja.

En este escrito, Villarejo ha denunciado --por boca de García Cabrera-- que 'Tándem' es "una causa general" que se habría montado después de que el policía denunciara las supuestas "ilegalidades" del CNI y otros, y cuyo objetivo último sería acabar con la "Inteligencia civil" para que toda siga en manos del CNI.

"El sumario de 'Tandem' es una causa general que, al igual que el incendio de este verano en Estepona, podría definirse de sexta generación porque si el incendio fue capaz de tener atmósfera propia (...) Esta causa tiene sus propias leyes para conseguir el máximo nivel de aniquilación", ha descrito.

Con todo, se ha declarado víctima de un "juicio popular" donde ya se le ha sentenciado como culpable en base a "mentiras", "propaganda" y "terror" con las que se ha intentado neutralizar a Villarejo para "minar su firme determinación a hablar".

La defensa de Villarejo y el tribunal han protagonizado un segundo encontronazo. En este caso porque García Cabrera ha reprochado a los magistrados que durante la sesión de tarde del pasado 15 de noviembre estuvieron dormitando mientras los abogados ponían de relieve supuestas vulneraciones de sus derechos fundamentales. Es "un escenario nada edificante" que "sus señorías se puedan abandonar en manos de Morfeo", ha lamentado.

Tal afirmación ha provocado el enfado de la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que ha exigido a García Cabrera que precisara en qué momento exacto se habrían dormido. "Yo le rogaría que lo acredite", ha retado, si bien finalmente el abogado ha reculado apuntando que sus palabras se podrían haber malinterpretado.