La viuda de Gregorio Ordóñez piensa que los ceutíes deben sentir el mismo "desamparo" que las víctimas de ETA

La viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, inaugura la exposición 'Gregorio Ordóñez. La vida posible', centrada en la biografía del que fuera político del PP, en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viuda de Gregorio Ordóñez, parlamentario vasco asesinado por ETA en 1995, Ana Iríbar, ha afirmado que los ceutíes deben sentir hoy un sentimiento de desamparo similar al que sufrieron la víctimas de la banda terrorista en el País Vasco.

Así lo ha trasladado este jueves durante el acto de inauguración de la exposición 'Gregorio Ordóñez. La vida posible' en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid, donde ha recordado cómo se exigió "perdonar y después olvidar" a los terroristas.

Tras subrayar la dificultad que fue ser víctima de ETA en el País Vasco mientras la banda terrorista estaba activa, ha recalcado que llegaron a tener un "sentimiento de desamparo absoluto" por estar sin "justicia, ni solidaridad".

Y retrotrayéndose a la actualidad, cree que los ciudadanos ceutíes se tienen que sentir de forma similar tras la crisis que padece la ciudad autónoma y la falta de respuesta ante la situación generada por la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

"No fue fácil hacer política en aquellos años y tampoco ha sido fácil ser víctima de ETA en el País Vasco. La sociedad te exigía primero que perdonases, después olvidarlo", ha lamentado.

CARGA CONTRA EL "FINAL NEGOCIADO DE ETA"

Por ello, la también presidenta del Instituto Gregorio Ordóñez ha cargado contra lo que ha calificado de "final negociado de ETA" que, a su juicio, "no es el final que Gregorio ni las víctimas del terrorismo se merecen".

"El final de ETA no alivió a sus víctimas sino las condenas de sus asesinos", ha defendido Iríbar, que ha reprochado al Estado que haya puesto en libertad a miembros de la organización terrorista "sin haberlas cumplido, sin haber pedido perdón" ni haber "colaborado con la justicia para esclarecer tantos asesinatos sin resolver".

"LOS VOTOS Y LAS BALAS SE PESABAN EN LA MISMA BALANZA"

Por su parte, el coordinador de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), Vicente de la Quintana, ha definido a Ordóñez como un símbolo del "coraje cívico" en un momento en que, ha dicho, "los votos y las balas se pesaban en la misma balanza" en el País Vasco.

Asimismo, ha criticado que sigan siendo legales partidos que, a su juicio, no han roto con la trayectoria de la organización: "sin haber condenado uno solo de los asesinatos o siquiera reconocer la naturaleza terrorista de su acción", ha afirmado refiriéndose a algunos de los miembros de EH Bildu.

LA EXPOSICIÓN

El museógrafo Enrique Bonet ha sido el encargado de diseñar la muestra que se articula en tres bloques --el atentado, la vuelta a los orígenes y la ciudad posible-- e incluye dos audiovisuales del cineasta Iñaki Arteta y textos de Antonio Muñoz Molina y Rafael Moneo.

Se trata de un recorrido por más de 300 objetos personales, entre los que se cuentan desde su maletín y su agenda hasta las cartas que dirigió a Iríbar cuando eran novios, que reconstruyen su trayectoria vital y política.

Se enmarca en el acuerdo que la Fundación FAES firmó en 2024 con el Instituto Gregorio Ordóñez para preservar su legado, y podrá visitarse en el Centro Cultural Eduardo Úrculo hasta el 11 de diciembre.