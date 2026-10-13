Vivas dice que la visita de los Reyes lleva "esperanza" a los ceutíes, que se sienten en un "túnel sin salida"

Archivo - El Rey Felipe VI recibe en audiencia al Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, en el Palacio de la Zarzuela, en una imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha agradecido a los Reyes, Felipe VI y Letizia, su visita a la ciudad autónoma que tiene lugar este martes y de la que ha remarcado que llevará a los ceutíes "esperanza" cuando más la necesitan. En este sentido, ha recordado que desde hace dos meses los vecinos se sienten "en un túnel sin salida".

"La visita de los Reyes trae esperanza a un lugar que necesita mucho de la esperanza. Por tanto, nuestro agradecimiento a los Reyes, junto con nuestro cariño", ha reivindicado el presidente en una entrevista en 'Herrera en COPE', recogida por Europa Press.

Así las cosas, Vivas ha recordado que todavía hay en la ciudad cerca de 15.000 personas de las más de 80.000 que entraron los pasados 30 y 31 de julio procedentes de Marruecos. Una cifra que Vivas ha reiterado que supone el 20 por ciento de toda la población ceutí.

"Por tanto, Ceuta sigue viviendo una situación absolutamente insostenible", ha apostillado. Así, el presidente ha insistido en que los vecinos viven "en vilo" al no saber "cuándo va a terminar" la crisis migratoria y si se repetirá, algo que ha provocado que la ciudad autónoma se convierta en una "olla a presión" que en cualquier momento "puede estallar".

El líder ceutí ha recordado que los vecinos han perdido seguridad, tranquilidad y libertad, y ha insistido en que para poder volver a la normalidad es necesario "el retorno a Marruecos de todos los que llegaron de manera masiva, irregular e ilegal" así como que todo lo que es "vital" para la ciudad "no dependa de ningún tercero".

CAMPAÑA ELECTORAL: "ESPAÑA NO PUEDE VIVIR AL MARGEN DE LO OCURRIDO"

Respecto a la inclusión de la crisis migratoria que sufre la ciudad en el debate electoral abierto por las elecciones generales del 29 de noviembre, Vivas ha indicado que "es necesario" que Ceuta figure en la campaña electoral porque España "no puede vivir al margen de lo que ha ocurrido".

"Estamos viviendo la crisis de seguridad nacional más grave de toda la democracia. Por tanto, tiene que formar parte del debate electoral", ha espetado el presidente.

En este sentido, ha criticado al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no haber cumplido con sus "obligaciones constitucionales" de proteger la "integridad territorial de España y los derechos de los 83.000 españoles" que viven en la ciudad.

"Yo creo que las elecciones generales son una oportunidad para que eso cambie", ha insistido el presidente para apoyar abiertamente al candidato de su partido, el 'popular', Alberto Núñez Feijóo.