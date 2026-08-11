Vivas exige a Albares reforzar la frontera de Ceuta para hacerla "más segura"

1110130.1.260.149.20260811142501 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (d), se reúne con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara (i), en el Palacio de la Asamblea, a 11 de agosto de 2026. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 11 Ago. (EUROPA PRESS) - El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha reclamado este martes al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, un refuerzo de la frontera para hacerla "más segura" y evitar que vuelva a evidenciarse su vulnerabilidad después de la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio.

Vivas ha trasladado al ministro que aquella jornada "quedó de manifiesto que la frontera era vulnerable" y que "la seguridad de nuestra frontera y, aparejada a la misma, la integridad territorial y por tanto la soberanía de nuestra ciudad no estaban garantizadas".

El presidente ceutí ha considerado que, a medio plazo, será necesario acometer obras de infraestructura para reforzar el perímetro fronterizo y ha defendido una mayor implicación de la Unión Europea, al tratarse, según ha señalado, no solo de una frontera de Ceuta y España, sino también de la frontera exterior de la Unión.

Ha reclamado que la presión migratoria no pueda utilizarse como instrumento para "desestabilizar a Ceuta, a España y a Europa".

Vivas ha calificado la entrada del 30 de julio como "un asalto, un ataque, una violación de nuestra integridad territorial" y ha estimado que unas 10.000 personas que participaron en la entrada masiva todavía permanecen en Ceuta.

Tras reunirse con Albares, el presidente ha reconocido que la ciudad atraviesa "el momento más duro de su historia", aunque ha defendido que las instituciones deben mantener una actitud de "sentido de Estado y responsabilidad institucional".

RETORNOS INMEDIATOS

Durante el encuentro, Albares ha trasladado a Vivas la voluntad del Gobierno de España de devolver a Marruecos a las personas que entraron irregularmente durante la avalancha.

"Nos ha dicho que la única salida que tienen las personas que han llegado es el retorno, es la expulsión a Marruecos", ha afirmado Vivas, quien ha señalado que esta voluntad afecta tanto a adultos como a menores, dentro de los mecanismos legales aplicables.

"La mejor manera de cortar el que pueda haber otra situación parecida a esta, al margen de lo que haya que hacer en la frontera, es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende, ni papeles ni asilo", ha defendido.

Vivas ha señalado que Albares también le ha trasladado que Marruecos está dispuesto a facilitar el retorno de las personas que permanecen en Ceuta, tanto adultas como menores.

A partir de ahora, ha indicado, corresponde al Gobierno de España "articular los mecanismos" necesarios para que estos retornos puedan llevarse a cabo, incluida la adopción de las iniciativas legislativas que sean necesarias y la agilización de la tramitación de los expedientes.

El presidente de Ceuta ha explicado que durante la reunión también ha trasladado al ministro la sensación de "miedo", "inquietud" y "abandono" existente entre parte de la población.

Vivas ha considerado que la respuesta del Gobierno de España hasta ahora "no ha estado a la altura" de la gravedad de los acontecimientos y ha defendido que la reacción estatal debería haber sido proporcional a una situación que, a su juicio, supuso una vulneración de la integridad territorial española.

Ha aludido a la "indignación" generada por las consecuencias de la entrada masiva en distintos ámbitos de la vida cotidiana de la ciudad. Pese a ello, Vivas ha destacado la actitud de la población ceutí, que, a su juicio, ha demostrado "entereza y madurez" y no ha protagonizado reaccione xenófobas.