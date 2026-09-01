Vivas llama a los españoles a secundar las concentraciones de apoyo a Ceuta: "Está en juego la causa de toda España"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, antes de una reunión con la Fiscal General del Estado - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha realizado este martes un llamamiento a todos los españoles para que participen en las concentraciones convocadas para el Día de Ceuta en distintos municipios del país en apoyo a la ciudad autónoma, al considerar que la situación que atraviesa tras la crisis migratoria afecta al conjunto de España.

A través de una carta difundida en sus redes sociales, Vivas ha asegurado que Ceuta ha vivido durante agosto "su mes más duro" y ha denunciado que la ciudad ha sufrido un "atropello sin precedentes" contra su territorio y su soberanía.

"Lo que está en juego es la causa de Ceuta, que, en definitiva, es la causa de toda España", ha afirmado el presidente ceutí, quien ha sostenido que la integridad territorial del país "no es divisible ni separable" y que una agresión contra cualquier parte del territorio nacional supone una agresión al conjunto de España.

Vivas ha recordado que este 2 de septiembre, Día de Ceuta, tendrá un carácter diferente al de años anteriores debido a las circunstancias excepcionales que vive la ciudad desde finales de julio, cuando comenzó la llegada masiva de migrantes a través de la frontera con Marruecos.

En este contexto, ha animado a secundar las concentraciones convocadas para las 20.00 horas en numerosos municipios españoles a iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), unas movilizaciones que ha definido como una expresión de unidad y solidaridad alejada de planteamientos partidistas.

Según ha señalado, las convocatorias no responden a "colores políticos ni ideologías", sino a la necesidad de respaldar a una ciudad que, a su juicio, ha sufrido un ataque a su integridad territorial y continúa soportando las consecuencias de aquella situación.

CEUTA "DESBORDADA Y AL LÍMITE DEL COLAPSO"

El presidente de la Ciudad ha advertido de que Ceuta permanece "desbordada y al límite del colapso" y atraviesa una situación de "alto riesgo" en distintos ámbitos, por lo que necesita el apoyo del conjunto de los españoles.

"La causa no es exclusivamente de Ceuta, es la causa de toda España", ha insistido Vivas, quien ha vinculado la defensa de la ciudad con la protección del territorio nacional y de los valores democráticos que sustentan la convivencia.

En su mensaje, el dirigente autonómico también ha trasladado el agradecimiento de los ceutíes por las muestras de apoyo recibidas durante las últimas semanas desde distintos puntos del país.

"En nombre de todos los ceutíes, gracias", ha señalado, antes de destacar que el respaldo, el afecto y la solidaridad mostrados por ciudadanos e instituciones españolas han servido de estímulo durante un periodo marcado por la incertidumbre y la preocupación.

Vivas ha asegurado que esas muestras de apoyo han permitido a la ciudad sentirse acompañada y afrontar con mayor fortaleza una situación que se prolonga desde hace más de un mes.

El presidente ceutí ha concluido su carta reiterando su confianza en que las concentraciones previstas para este martes sirvan para visualizar la unidad de los españoles en torno a Ceuta y ha reivindicado la resistencia de la ciudad frente a la crisis.

"Ceuta se mantiene en pie y no está dispuesta a rendirse. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Ceuta es España y lo va a seguir siendo", ha afirmado.