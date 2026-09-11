Vivas rebate con datos la "inseguridad subjetiva" de Marlaska: hay 1.001 agresiones y 600 allanamientos en agosto

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una rueda de prensa - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha rechazado este viernes la afirmación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que la inseguridad que perciben los ceutíes es "subjetiva" y ha contrapuesto a esta interpretación los datos de incidencias registrados durante el mes de agosto.

"El incremento de la inseguridad en Ceuta, con fundamento en datos, es incuestionable", ha defendido Vivas durante una comparecencia en el Palacio Autonómico, donde ha acusado al ministro de intentar "maquillar la realidad".

El presidente ceutí ha explicado que la Ciudad no dispone de acceso a las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior y que, para analizar la evolución de la inseguridad, el Gobierno local maneja, entre otros, los datos registrados por el servicio de emergencias 112.

Según las cifras expuestas por Vivas, durante agosto de 2026 se contabilizaron 5.233 expedientes de seguridad o incidencias, frente a los 778 registrados en agosto de 2025. El incremento fue del 572 por ciento, de modo que los avisos se multiplicaron por casi siete.

El presidente ha destacado especialmente la evolución de las agresiones, que pasaron de 67 en agosto del pasado año a 1.001 en el mismo mes de 2026, un incremento del 1.394 por ciento y casi quince veces más.

Los datos aportados por Vivas también reflejan un aumento de los allanamientos de morada, de diez a 600 casos, lo que supone multiplicar por 60 la cifra del año anterior.

En el caso de los episodios de alteración del orden público, pasaron de 32 en agosto de 2025 a 326 en agosto de este año, más de diez veces más.

DATOS DE INCENDIOS E INTRUSIONES EN EL PUERTO

Vivas ha incorporado asimismo a su argumentación las actuaciones de los Bomberos. Según ha señalado, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento realizó 14 intervenciones en agosto de 2025, frente a las 89 contabilizadas este año, un aumento de más del 500 por ciento.

Otro de los indicadores destacados por el presidente ha sido el relativo a los intentos de intrusión en el puerto, que, según los datos expuestos, pasaron de 57 en agosto del pasado año a 1.163 en agosto de 2026, casi un 2.000 por ciento más.

"Estos datos son hechos", ha defendido Vivas, que ha rechazado que el incremento de la inseguridad pueda reducirse a una percepción subjetiva de los ciudadanos.

En este sentido, ha cuestionado la interpretación realizada por Marlaska y ha recordado otras declaraciones del ministro durante la crisis migratoria, entre ellas la afirmación del pasado 1 de agosto de que Ceuta estaba recuperando la normalidad.

"Lo demás simplemente se trata de un intento de maquillar la realidad", ha afirmado Vivas, quien ha añadido que se trata del mismo ministro que sostuvo inicialmente que quedaban 2.500 migrantes en Ceuta, una cifra que posteriormente elevó a 5.000 y que, según las estimaciones de la Ciudad, continúa muy por debajo de la realidad, ya que estiman que en realidad son unos 13.000.

El presidente ceutí ha insistido en que los datos que ha presentado constituyen, a su juicio, una evidencia objetiva de la situación que atraviesa la ciudad y ha lamentado la interpretación del Ministerio del Interior. "Desgraciadamente, se ha incrementado la inseguridad", ha concluido Vivas.