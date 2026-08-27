Vivas viajará a Bruselas el 8 de septiembre para trasladar a la UE la situación de Ceuta por la crisis migratoria

Archivo - El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una rueda de prensa posterior a una reunión con el presidente del Gobierno, en el Palacio de La Moncloa, a 22 de noviembre de 2024, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, viajará a Bruselas el próximo 8 de septiembre para trasladar en primera persona a las instituciones comunitarias la situación crítica que atraviesa la ciudad, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno ceutí.

Aunque la visita está confirmada, la agenda definitiva de encuentros y reuniones de alto nivel aún no se ha cerrado definitivamente y se terminará de concretar en los próximos días, si bien fuentes parlamentarias han detallado que se está trabajando para que mantenga reuniones con altos cargos de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo.

La visita de Vivas a la capital comunitaria se producirá más de un mes después de la entrada de 80.000 personas desde Marruecos a la ciudad autónoma, y después de que la Comisión Europea haya pedido el retorno de "todos" los migrantes que cruzaron a suelo europeo de manera irregular, también de los menores migrantes no acompañados.

Esta misma semana, el Ejecutivo comunitario anunció que había recibido la solicitud formal de España para activar fondos de asistencia de emergencia con los que hacer frente a la crisis migratoria.

Ahora, la Comisión trabaja ahora junto a las autoridades españolas en la evaluación de las necesidades de la ciudad para reforzar la protección fronteriza y la capacidad de acogida, incluida la de menores no acompañados.

Durante las últimas semanas también ha ofrecido en reiteradas ocasiones un refuerzo de los recursos de las agencias europeas Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA).

BRUSELAS RESPALDA EL MANDO ÚNICO DEL GOBIERNO

El pasado 17 de agosto, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, mantuvo una conversación con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que calificó de "importante y necesario" el trabajo de España para asegurar las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Más recientemente, la Comisión ha respaldado las medidas adoptadas por el Gobierno como la creación de un mando único para reforzar la coordinación, celebrando además que la situación en la ciudad autónoma "sea distinta" a cuando estalló la crisis, si bien "persisten importantes retos" como los varios miles de migrantes que siguen en Ceuta.

"Acogemos con satisfacción la iniciativa adoptada por las autoridades españolas para reforzar la coordinación en la respuesta a la crisis", señaló un portavoz de la Comisión, celebrando también "la buena cooperación" entre España y Marruecos, que ha permitido impedir "nuevos intentos de entrada".