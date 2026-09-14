La vivienda repite como primer problema en el CIS y la inmigración baja a la tercera plaza, pese a la crisis de Ceuta

Archivo - Manifestación del 27J por la vivienda en Málaga.- Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La vivienda continúa como primer problema de España en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de septiembre, el primer estudio realizado tras la crisis desatada en Ceuta con la entraba masiva de inmigrantes de finales de julio, un episodio pese al cual la inquietud por el fenómeno migratorio ha descendido, pasando del 23,4% al 19,7% y de la segunda a la tercera posición.

El estudio refleja que, entre julio y septiembre, ha descendido la preocupación por la vivienda y la inmigración, pero ha aumentado la generada por la crisis económica y por el comportamiento del Gobierno y los partidos políticos.

En concreto, la vivienda sigue en la cúspide de la lista con un 37,5% de menciones, aunque con 5,5 puntos menos en que julio. La crisis económica, que en el estudio anterior figuraba en la quinta posición con un 17,3% escala ahora a la segunda con un 21,6% de menciones.

Por su parte, las alusiones a la inmigración caen 4,6 puntos tras la crisis de Ceuta y se quedan con un 19,7%, frente al 23,4% de julio. En el listado, diseñado a partir de las respuestas espontáneas de las personas entrevistas por el instituto que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos, figura una categoría denominada 'Crisis con Marruecos. Fronteras de Ceuta y Melilla', que aparece citada como un problema tan sólo en el 4,8% de los cuestionarios.

El cuarto problema de España son el Gobierno y los partidos políticos, que se anotan un 18,8%, casi siete puntos más que en el barómetro anterior. Este porcentaje supone un nuevo récord fulminando el 18,1% que este epígrafe había alcanzado en mayo de 2025.

Los 'problemas políticos' aparecen en septiembre como quinta preocupación nacional, con un 13,9%, 4,8 puntos menos que en julio, cuando ocuparon la tercera plaza.

BAJA LA INQUIETUD POR LA INSEGURIDAD Y LA CORRUPCIÓN

El 'top ten' se completa con los problemas relacionados con la calidad de empleo (13,7%), el paro (11,5%), la sanidad (11,1%), el mal comportamiento de los políticos (9,7%) y los extremismos, que son el décimo problema, con un 8% de menciones.

Pese a la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta que el Gobierno y la oposición coincidieron en definir como un ataque a la integridad territorial de España, esta encuesta del CIS refleja una caída de la preocupación por la inseguridad ciudadana, que pasa del 6,4 al 3,9%.

El sondeo pone también de manifiesto que la inquietud por la corrupción y el fraude, que en julio --tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y con el 'caso Zapatero' de plena actualidad-- se había colocado como cuarto problema, con un 17,8% de alusiones, ahora reúne sólo el 6,5%.

El CIS también pregunta cuáles son los problemas que más afectan personalmente a los entrevistados, un listado en este caso encabezado por la crisis económica (30,1%), con la vivienda en segunda posición (27,9%), seguida de la sanidad (20,1%) y la calidad de empleo (16,4%). En esta relación de problemas subjetivos la inmigración aparece en la plaza con un 12,6% y justo después, la inseguridad ciudadana, con un 7,8%.

Respecto a la situación económica del país, un 56,2% la considera "mala o muy mala" mientras que sólo la elogia el 34,9%. Cuando se pregunta por la coyuntura económica personal, uno de cada cuatro admite que pasa un mal momento, frente al 64,6% que asegura que sus cuentas están bien o muy bien.