Archivo - Detalle de la fachada del Tribunal Supremo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha avalado el uso del DNI electrónico con el sistema MiDNI como medio de identificación de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, al tiempo que ha rechazado el recurso de una asociación contra el uso de urnas de cartón en los consulados para los nacionalizados por la 'ley de nietos' con el voto suspendido.

En un auto recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal desestima de esta manera el recurso de Iustitia Europa, que solicitó que se suspendiera el uso del DNI digital.

En este contexto, el alto tribunal pidió al Ministerio del Interior que presentara la documentación que certificara que este sistema había pasado los controles de seguridad pertinentes.

"Tales controles de seguridad han sido realizados, según las certificaciones y documentación técnica aportadas, por lo que el interés general, que exige la realización de aquellos controles de seguridad para garantizar, en la medida de lo posible, la ausencia de toda anomalía o irregularidad que afecte al 'software' o al funcionamiento de aquellos dispositivos, han sido cumplidos", indica el Supremo.

Además, el tribunal concluye que "no existe un riesgo serio, real y fundado de que los dispositivos entregados por la Administración para decodificar los códigos QR, aportados por los electores que deseen identificarse a través de la aplicación MiDNI, puedan verse afectados por causas ajenas y exteriores a las derivadas de su normal funcionamiento".

En otro auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo también ha desestimado el recurso de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha Contra la Corrupción contra el uso de "mesas específicas y urnas de cartón, para recoger el voto de las personas no inscritas en el censo de residentes ausentes".

El Supremo responde que "se está ante una pretensión cuyo conocimiento corresponde a la Junta Electoral Central (JEC), competente para conocer de la misma".