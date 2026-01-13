Vox acusa a Feijóo de ser "un flotador" para Sánchez por ir a Moncloa "en el peor momento" del PSOE

1042062.1.260.149.20260113125651 La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha cargado este martes contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por aceptar una reunión con el presidente, Pedro Sánchez, para abordar un eventual envío de tropas españolas a Ucrania porque cree que le da "un balón de oxígeno" en "su peor momento" y del PSOE.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha afirmado en rueda de prensa en la Cámara Baja que el PP "sigue arrastrándose detrás del PSOE" y ha puesto el foco en contextualizar el encuentro para abordar una futura misión de paz en suelo ucraniano.

Llega después de las elecciones en Extremadura, en las que la derecha salió vencedora y el PSOE se desplomó, en medio de los casos de presunta corrupción que afectan al entorno de Sánchez y las noticias que apunta al "vínculo" de figuras socialistas como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con "la narcodictadura y los narcoterroristas" de Venezuela, ha enumerado.

"El PP va a volver a ser el flotador de Sánchez, va a ser un balón de oxígeno en un momento terrible", ha señalado la portavoz parlamentaria, que ha incidido en que la reunión es la muestra de "la enésima estafa y el enésimo engaño" del PP a los españoles.

NEGOCIAR MIENTRAS FEIJÓO SE SIENTA CON SÁNCHEZ

Requerida sobre si el encuentro entre el presidente y el líder de la oposición podría "interferir" en las negociaciones para conformar un gobierno en Extremadura, Rodríguez de Millán lo ha negado, pero ha dicho que Vox "toma nota" de la reunión. "No puede ser negociar en Extremadura y mientras tanto tenemos al líder nacional (del PP) sentándose con Sánchez, pero eso lo tendrán que explicar ellos", ha explicado.

Sobre el estado de las conversaciones sobre Extremadura, la portavoz parlamentaria ha abundado en que a Vox "no les interesan los sillones ni las consejerías", sino que tienen la mirada puesta en cambiar políticas, fundamentalmente las referidas al campo, la industria, la gestión de la inmigración o la fiscalidad, entre otras.

Sin embargo, Vox cree ahora necesario entrar en el Ejecutivo extremeño para asegurarse de que los cambios se implementan y los 'populares' "no les vuelven a engañar". "Será satisfactorio para nosotros que Guardiola cambie el rumbo de las políticas y si para dar cumplimiento a esas políticas hay que entrar (en el gobierno), pues habrá que entrar", ha rematado la portavoz parlamentaria.