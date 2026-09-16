Vox afea a Vinícius, Mbappé y Konaté "no apoyar" a los españoles con Ceuta: "Son tres millonarios que viven en España"

Vinicius Junior of Real Madrid CF reacts during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Real Madrid CF at Estadio Manuel Martinez Valero on September 15, 2026, in Elche, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha asegurado que los jugadores del Real Madrid Vinícius, Mbappé y Konaté "no apoyan a los españoles" en la crisis de Ceuta al no haber lucido al completo la camiseta homenaje al pueblo ceutí en el partido contra el Elche.

Figaredo ha señalado que los tres jugadores son "muy libres de hacer y defender las causas que quieran" pero los españoles "también son muy libres de sentirse indignados con tres millonarios que viven en España y luego no apoyan a los españoles".

Dicho esto, el dirigente de Vox ha recordado que su grupo parlamentario presentó una iniciativa para que España no organice el Mundial junto a Marruecos, que "ha desplegado una acción de guerra híbrida" y una "invasión" contra nuestro país.

"Es una acción de guerra y el Gobierno está cruzado de brazos haciendo como que no pasa nada. En la mayor traición que se ha visto jamás", ha criticado en declaraciones a 'Telecinco', recogidas por Europa Press, en las que ha insistido en pedir el apoyo al PP en el Congreso para aplicar el artículo 102 de la Constitución e "iniciar el juicio" al presidente Pedro Sánchez "por traición".

Figaredo también ha reprochado al jefe del Ejecutivo que hable de Felipe VI y una visita a Ceuta, pero no mencione al rey de Marruecos. "Está tratando de desviar la atención", ha advertido, para después recalcar que Sánchez está "encantado" con sus "cortinas de humo" para no hablar de la "inacción" del Gobierno ante "una invasión que conocía y sobre la que se había advertido".