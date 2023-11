Vox anuncia acciones legales contra Marlaska por la carga en Ferraz y pide a los policías no cumplir órdenes ilegales

Plantea junto a sus vicepresidentes que sean los gobiernos autonómicos los que convoquen manifestaciones "institucionales"



MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este martes que su partido interpondrá querellas contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por la intervención policial del lunes frente a una concentración contra la amnistía celebrada ante la sede del PSOE en Ferraz y ha pedido a los agentes que, en las próximas convocatorias, no cumplan "órdenes ilegales".

En rueda de prensa en la sede de Vox, Abascal ha afirmado que "el PSOE" ordenó a los agentes "cargar sin aviso" contra los manifestantes y las órdenes recibidas, en síntesis, "no obedecen a criterios policiales, como ya han denunciado sindicatos". El líder de Vox ha puntualizado que su partido busca que la Policía haga a los ciudadanos "conocedores" de "quién dio la orden" de cargar.

"Quién ha dado las órdenes y quién las ha aceptado, que se depuren responsabilidades", ha resumido, en alusión a Marlaska y Martín, de quien ha recordado sus palabras elogiando la responsabilidad política de Bildu. El sindicato ligado a Vox Solidaridad ya ha anunciado también querellas contra el titular del Interior y el delegado del Gobierno, por delitos que incluyen torturas, y la hacen extensible a los agentes que participaron en las cargas.

En este contexto, Abascal ha lamentado que Interior decidió emplear contra los manifestaciones recursos como los gases lacrimógenos, que no utilizó en los desórdenes públicos provocados por independentistas catalanes. "Se actuó de la forma más contundente, que sólo se hace en manifestaciones violentísimas y ni siquiera en todas", ha agregado.

Y también ha pedido a los policías que, si vuelven a verse en otra tesitura similar, "no cumpla órdenes ilegales", aunque ha subrayado su respaldo a los comunicados de los sindicatos UFP y JUPOL para dejar claro que no caerá en el intento de enfrentar a los policías con la población. "Esto es algo que cualquier funcionario público entiende", ha hecho hincapié.

DE AUTÓCRATA A TIRANO

A su juicio, Pedro Sánchez es "un político que pretende amnistiar a otros políticos a cambio de votos para permanecer en el poder" y ahora ha dado un paso más ordenando actuaciones contra quienes protestan: "Cuando el pueblo protesta legal y pacíficamente, ese mismo político, ese aprendiz de tirano, ordena a la policía emprenderla a porrazos y contra el pueblo", ha dicho.

"Hemos pasado de padecer un autócrata a comenzar a padecer un auténtico tirano y no tenemos ninguna duda de que quien pretende sacar de la cárcel a criminales para acceder el poder no está nada lejos de empezar a meter en la cárcel a inocentes para mantenerse en ese mismo poder", sostiene. "En resumen, poder y privilegios para los delincuentes a cambio de un rato más en el sillón y porras y gases para los ciudadanos que sólo exigen que la ley sea igual para todos", ha zanjado.

TODAS LAS PACÍFICAS

A renglón seguido, Abascal ha recalcado el apoyo de Vox a "todas" las manifestaciones que se convoquen contra los pactos de investidura y contra la amnistía a los encausados por el 'procés', incluidas "las que convoquen otros partidos", aunque no ha hecho referencia explícita al PP. "No creo que sea el momento de los partidos, es momento de apoyar a la sociedad civil", ha indicado.

Eso sí, el líder de Vox ha matizado que su formación respalda únicamente las "pacíficas". "Cualquier manifestación que no sea pacífica no será nuestra y no tendrá nuestro apoyo", ha distinguido, antes de subrayar que los convocantes de la del lunes en Ferraz sí comunicaron la celebración de la manifestación a las autoridades competentes.

Por otro lado, y tras la reunión mantenida durante esta mañana con sus vicepresidentes autonómicos, Abascal ha anunciado que Vox planteará en los territorios donde forma parte del gobierno la convocatoria de "movilizaciones institucionales contra el golpe de Estado". La idea, según ha explicado, es que sean los gobiernos los que puedan llamar a estas manifestaciones para que los ciudadanos "vean que las instituciones van a defenderles".