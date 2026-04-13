Vox aplaude que Begoña Gómez responda ante la Justicia: Es "la punta del iceberg" de la "mafia" del PSOE

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha celebrado este lunes que Begoña Gómez haya sido procesada por cuatro delitos, pues considera que la esposa del presidente Pedro Sánchez es "la punta del iceberg" de la "mafia" del PSOE.

En concreto, el juez que investiga el 'caso Begoña Gómez', Carlos Peinado, ha acordado procesar a la mujer del jefe del Ejecutivo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Delitos por los que, según ha apuntado Garriga en rueda de prensa desde Bambú tras la Ejecutiva de Vox, Begoña Gómez va a tener que explicar "mucho" ante la Justicia "por lo que han hecho y están tratando de ocultar".

NO SON NADA NUEVO LOS INSULTOS DEL PSOE A LOS JUECES

Preguntado por el hecho de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, haya deslizado ya una posible prevaricación del juez Peinado, Garriga ha apuntado que "no es nada nuevo".

"Es algo a lo que nos tiene acostumbrado el PSOE, igual que los separatistas; cuando les pillan con el carrito de los helados, es decir, robando a los españoles, pues tienen que señalar al juez", ha criticado el dirigente de Vox, incidiendo en que existen "sobradas evidencias" para procesar a la mujer de Sánchez.

Precisamente el procesamiento de Begoña Gómez coincide con el viaje oficial del presidente a China, extremo que Garriga ha admitido no sorprenderle. "Es el capítulo décimo de Sánchez que, siempre que puede, se va a abrazar a quien no debe, como narcodictadores, o felicitar a terroristas", ha denunciado.

En este sentido, el portavoz de Vox ha censurado a Sánchez por estar "en una huida hacia delante" jugando, a su juicio, a ser "el embajador de la paz mundial" cuando es "el principal responsable" de que los españoles no puedan salir a las calles sin ser asaltados o violados por aquellos que trae a nuestro país.