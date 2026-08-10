Vox apoya que Italia imponga controles fronterizos pero dice que Sánchez busca un "conflicto" aplicando la misma medida

Archivo - El jefe de la delegación de Vox en Bruselas y coordinador Nacional Jurídico, Jorge Buxadé, en una atención a medios en Punta del Moral (Huelva). - VOX - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha apoyado la decisión de Italia que impone controles en fronteras a viajeros procedentes de España por la entrada masiva de migrantes a Ceuta, si bien ha criticado la posición del Gobierno español, que ha reaccionado con una medida similar.

"La decisión de Sánchez es para protegerse a sí mismo y provocar un conflicto internacional", ha valorado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que también ha defendido la decisión de la primera ministra italiana Giorgia Meloni porque, según ha dicho, "tiene por finalidad proteger la frontera italiana ante la entrada de inmigrantes ilegales".

Sin embargo, Buxadé ha sostenido que la medida adoptada por el Gobierno español, que respondió a Meloni restableciendo los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia, obedece más a intereses propios de Sánchez. "Siempre que ha podido ha intentado entrar en conflicto con otros líderes para ocultar su absoluta negligencia y, en este punto, su rendición frente a los intereses del gobierno de Marruecos", ha aseverado el eurodiputado de Vox.

Dicho esto, ha acusado al jefe del Ejecutivo de seguir una estrategia que busca provocar un "aislamiento" para mantenerse protegido "frente a los españoles". "Creo que hay una cierta estrategia de Sánchez y de su gobierno de provocar el aislamiento. A Sánchez le encanta esto. Piensa que estar aislado le va a proteger frente a los españoles", ha declarado.

Tras ello, Buxadé ha ensalzado la política migratoria del Gobierno de Meloni, destacando su "reforma del reglamento de retorno" y su "bajada de entradas ilegales, al tiempo que ha criticado el sistema de 500 metros de boyas implantado como frontera flotante en Ceuta. "No puede disuadir la entrada de cientos de miles de marroquíes", ha apostillado.

ACUSA A SÁNCHEZ DE TRAICIÓN

En consecuencia, Buxadé ha acusado a Pedro Sánchez de ser un "traidor" para el Estado y ha sostenido que medidas como la reforma del Reglamento de Extranjería, que ha desembocado en la regularización extraordinaria de personas migrantes, han provocado un "brutal efecto llamada" y supone un "riesgo" para el sistema y el espacio Schengen.

En este contexto, el dirigente de Vox ha apelado a la mayoría de las Cortes Generales para activar el mecanismo previsto en el artículo 102 de la Constitución e investigar al presidente del Gobierno y a los miembros de su Ejecutivo por los "gravísimos hechos" relacionados con la crisis migratoria de Ceuta, al considerar que existen indicios que "justifican una investigación judicial por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado".