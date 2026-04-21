Vox avisa al PP de "consecuencias" si no cumple la prioridad nacional y acusa a Ayuso y Moreno Bonilla de "boicot"

1080041.1.260.149.20260421125426 La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha denunciado este martes que líderes regionales del PP, como Juanma Moreno Bonilla o Isabel Díaz Ayuso, están "boicoteando" el acuerdo suscrito para Extremadura, al tiempo que ha advertido a los 'populares' de "consecuencias" si no cumple con el concepto de "prioridad nacional".

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria ha reiterado que la dirección nacional 'popular' "se dedicó a poner trabas" durante la negociación para conformar un gobierno de coalición en Extremadura, a diferencia del PP extremeño, al que ha reconocido su "disposición absoluta" para pactar, tras las tiranteces iniciales.

Ahora, con el acuerdo ya firmado, Rodríguez de Millán ha apuntado a "líderes regionales" del PP por "boicotear" a la líder de Extremadura, María Guardiola, por alcanzar un acuerdo "demandado por los ciudadanos en las urnas".

Sin dar sus nombres, se ha referido a los presidentes andaluz y madrileña, Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso. El primero ha marcado distancia con el acuerdo y ha asegurado que "es un lío" pactar con Vox, mientras que la segunda tildó de "ilegal" el concepto de "prioridad nacional" incluido en el acuerdo.

"Nos parece una estrategia bastante extraña, el PP debería ser más responsable y respetuoso con un acuerdo que es, ni más ni menos, la voluntad popular de los extremeños", ha ahondado. En esta línea, ha pedido a los 'populares' que "se pongan de acuerdo" y "laven sus trapos sucios en casa".

NO QUEDA OTRA QUE CONFIAR

Rodríguez de Millán también se ha referido a la "prioridad nacional", debido a las discrepancias entre Génova y Bambú sobre lo que significa.

Vox sintetiza que el concepto significa que los españoles van primero a la hora de recibir servicios públicos y ayudas, y fuentes del partido precisan que la idea es establecer una serie de criterios y requisitos, por ejemplo, años de residencia, que garanticen que los recursos acaben en manos de españoles. No obstante, admiten que un porcentaje mínimo de inmigrantes podrían beneficiarse eventualmente.

El PP, por su parte, rebaja el concepto, lo vincula al arraigo y lo ligan a un sistema de baremos, garantizando que los inmigrantes legales no serán discriminados frente a españoles de nacimiento.

Requerida por si Vox "se fía" de que cumplirá con la "prioridad nacional" tal y como la entienden los de Santiago Abascal, Rodríguez de Millán ha afirmado que "deben confiar en que hay buena fe" y que, como han pactado, "no queda otra".

Pero ha advertido de "consecuencias", sin especificar, si "mienten e incumplen su palabra" como en la legislatura anterior. Vox rompió los gobiernos de coalición en Extremadura y otras cuatro autonomías por discrepancias con el PP en torno a la acogida de menores migrantes. "Su responsabilidad es cumplirlo", ha rematado la portavoz.