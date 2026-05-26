Vox busca que el Congreso vote una iniciativa reclamando a Sánchez que convoque las elecciones generales

Archivo - Hemiciclo durante un acto institucional a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha registrado este martes una iniciativa que reclama al Gobierno que convoque elecciones ante los "sucesivos y graves escándalos de corrupción", alegando que sumen a España "en una espiral de degradación sin precedentes".

La proposición no de ley, para su discusión en el Pleno de la Cámara Baja, expone que Pedro Sánchez se guía por "su lucro personal, de su entorno más cercano y de su propio partido", a la luz de los casos de presunta corrupción que afectan a sus familiares, a dos ex secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán y ahora al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Han tejido una tupida red de influencias, tanto nacionales como internacionales, que le ha permitido desplegar si apenas retorsiones la mayor trama de corrupción política, moral y económica" de la historia de España, según consta en el texto.

LOS CIUDADANOS, "REHENES DE UN GOBIERNO MAFIOSO"

Vox pasa a enumerar las "fechorías" del Gobierno "corrupto y mafioso", entre las que destacan los indultos y amnistía de los implicados en el 'procés' catalán; el "asalto" a diversas instituciones, la regularización de migrantes; "el fanatismo climático que permitió" la dana; el apagón; y el accidente de Adamuz, entre otros.

"España y sus ciudadanos no pueden seguir siendo rehenes de un Gobierno mafioso, corrupto y criminal cuya continuidad pende de cesiones al separatismo y alianzas con todos los enemigos de España", afirma Vox.

Así, los de Santiago Abascal piden que el Congreso condene "los sucesivos y graves escándalos de corrupción" que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno personal de Sánchez y que manifieste la necesidad de una convocatoria "inmediata" de elecciones "para dar voz a los españoles en las urnas frente a la corrupción política, moral y económica que ha guiado la gestión" del jefe del Ejecutivo.

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PRESIDENTE

Pero la convocatoria de elecciones generales es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno, y en esta legislatura, la Mesa del Congreso ya ha frenado iniciativas reclamando a Pedro Sánchez que haga uso de esas atribuciones, al entender que no son objeto de decisión de del Parlamento.

Si en los años noventa la Mesa del Cámara permitió debatir una propuesta de CC pidiendo un adelanto electoral, en esta legislatura el PSOE y Sumar impidieron tramitar una iniciativa de Junts exigiendo al presidente que se someta a la cuestión de confianza, otra competencia exclusiva del presidente, pese a que los letrados no veían impedimento. No obtuvo el visto bueno de la Mesa de la Cámara hasta que se matizó mucho la redacción original, tras un pacto entre PSOE y Junts.

Así las cosas, todo apunta a que la proposición no de ley de Vox volverá a generar un debate en el órgano de gobierno de la Cámara, que podría recomendar su reformulación.