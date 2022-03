Vox y Ciudadanos buscan una votación del Congreso para eliminar la mascarilla en interiores

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox y Ciudadanos quieren que el Congreso presione al Gobierno para poner fin al uso obligatorio de la mascarilla en interiores, y con ese objetivo han presentado sendas iniciativas para que se voten en próximas semanas.

Ciudadanos abrirá fuego este miércoles con una interpelación a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que dará lugar a votación de una moción en el siguiente Pleno del Congreso, en la semana del 29 de marzo, y en cuyo texto el partido naranja prevé reclamar el fin de la mascarilla obligatoria.

Los de Inés Arrimadas ya criticaron la decisión del Gobierno de recuperar la mascarilla al aire libre el pasado diciembre, una medida adoptada en plena oleada ómicron pero que, a su juicio, no contaba con "una evidencia científica suficientemente robusta" y tenía "más que ver con un criterio cosmético para dar la sensación de que se esta actuando".

Pero aquel decreto ley se convalidó en el Congreso, ya que contenía otras medidas como subidas de pensiones y contratos sanitarios que la oposición no podía rechazar, y hace una semana Ciudadanos intentó que fuera sustituido por otro texto sin la obligación de mascarillas, pero esa formula parlamentaria no recabó apoyos.

EL GOBIERNO VIENE DÍAS ANUNCIÁNDOLO

En el texto de su interpelación, recogido por Europa Press, Ciudadanos recuerda que el propio presidente Pedro Sánchez ya anunció que el fin de la obligatoriedad de mascarillas podrá llegar "muy pronto", y ha habido gobiernos autonómicos que lo reclaman, pero lo cierto es que esa decisión no acaba de llegar,

Su intención es que, en la moción resultante de su debate con Darias, se reclamen formalmente al Gobierno que ponga fin a la mascarilla obligatoria y que así los grupos parlamentarios se 'retraten' en el Pleno del Congreso.

Vox también tiene registrada una iniciativa pidiendo el fin de las mascarillas obligatorias, en exteriores y en interiores, aunque en su caso aún no tiene fecha para su debate. Se trata de una proposición no de ley "sencilla" para facilitar que se diga sí o no.

Según explicó su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, la propuesta consiste en "exigir el fin inmediato de la obligatoriedad de mascarillas en todos los espacios" y permitirá que cada grupo parlamentario fije posición nítidamente en el Congreso "sin añadidos ni chantajes".