Vox cree que el Gobierno denuncia 'lawfare' para poder justificar el rechazo a un eventual suplicatorio contra Sánchez

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha alertado este martes de la puesta en marcha de una estrategia para denunciar el supuesto uso de la Justicia con fines políticos, el conocido como 'lawfare', para poder así justificar que el Congreso rechace un eventual suplicatorio cursado por el Tribunal Supremo en el caso de que quiera investigar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha dicho en rueda de prensa en la Cámara Baja la portavoz del grupo parlamentario de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, quien ha enmarcado en esa estrategia las "casuales" y, en su opinión, "sincronizadísimas" encuestas publicadas este lunes por distintos medios y también por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), poniendo en cuestión la imparcialidad de la Justicia al investigar a partidos políticos.

A su juicio, estos estudios sirven al Gobierno para "armar el relato de una supuesta persecución judicial" a la que poder recurrir si el Supremo llega a pedir autorización al Congreso para investigar al jefe del Ejecutivo. "Están preparando el camino para la rebeldía y la sublevación frente a la Justicia y los españoles", ha avisado Millán.

FRENO DE ARMENGOL

Y ha alertado, en concreto, de la posibilidad de que la Mesa del Congreso, en la que tienen mayoría el PSOE y Sumar, intentara frenar ese eventual suplicatorio. El Reglamento de la Cámara establece que la Mesa tiene un plazo de cinco días para remitir esa petición del Supremo a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que cuenta con 30 días de máximo para tramitarla, aunque la última palabra sobre su concesión la tiene el Pleno.

Las vigentes normas de la Cámara prevén que el suplicatorio se entienda denegado si la Cámara no se pronuncia sobre el mismo en los 60 días naturales a partir del siguiente del recibo del escrito del Supremo. Millán ha recordado que Vox quiere modificar el Reglamento para obligar a que los suplicatorios se voten en todo caso y que "la única forma de denegarlo sea mediante el voto expreso".

"Con las armas que tenemos debemos dificultar lo máximo posible que el PSOE siga utilizando las instituciones como medio para garantizar su impunidad y hacer que toda esta gente termine en un banquillo ante el juez, que es donde deben estar", ha enfatizado, asegurando que utilizarán también los gobiernos de los que forman parte como "diques de contención" ante las "presiones" del Ejecutivo a la Justicia.