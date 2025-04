Vox critica la "doble vara de medir" de Montero con la presunción de inocencia: "Sabe lo que hizo Alves, pero no Ábalos"

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha pedido este martes la dimisión de la vicepresidenta María Jesús Montero por cuestionar el principio de la presunción de inocencia y además aplicar una doble vara de medir, ya que al parecer la dirigente socialista sabe lo que hizo el futbolista Dani Alves en el reservado donde le acusan de agresión sexual, y en cambio dice desconocer lo que hizo el exministro José Luis Ábalos cuando era dirigente del partido.

En rueda de prensa en el Congreso, la dirigente de Vox ha sido preguntada por las polémicas declaraciones de la 'número dos' del PSOE cuando afirmó este domingo que le parece "una vergüenza" que, en el caso de la sentencia absolutoria de Dani Aves, se haya puesto la presunción de inocencia "por delante" del testimonio de la víctima.

"Es curioso porque esta gente aplica una doble vara de medir --ha comentado--. A las víctimas de quienes sufren presuntamente ese tipo de delitos hay que creerlas a pie juntillas, pero a esos parados andaluces a los que se robó en el caso de los ERE no hay que creerlas, sino que además mandan anular las condenas. Esta gente parece saber muy bien qué es lo que ocurrió en el caso de Alves y, sin embargo, no sabían lo que hacía Ábalos mientras estaba en el partido enchufando a prostitutas, ni lo que hacían Monedero o Errejón".

QUE DIMITA

A su juicio, "están sustituyendo las leyes por la arbitrariedad la ideología y el fanatismo", y lo que tiene que hacer la vicepresidenta socialista es "dimitir" porque ni sabe lo que es la presunción de inocencia, un principio elemental de nuestra democracia y de la civilización.

Y no le vale el amago de rectificación de la vicepresidenta, que considera "paupérrimo". "Debe dimitir, no porque esté en contra de la presunción de inocencia, sino porque simplemente no sabe lo que es y así lo puso de manifiesto con esas paupérrimas excusas que dio en Twitter tratando de explicarse y tratando de salvar lo insalvable", ha insistido.